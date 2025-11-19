Wrapped Peaq (WPEAQ) תחזית מחיר (USD)

קבל Wrapped Peaq תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה WPEAQ יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Wrapped Peaq % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Wrapped Peaq תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Wrapped Peaq (WPEAQ) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Wrapped Peaq ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.053191 בשנת 2025. Wrapped Peaq (WPEAQ) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Wrapped Peaq ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.055850 בשנת 2026. Wrapped Peaq (WPEAQ) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של WPEAQ הוא $ 0.058643 עם 10.25% שיעור צמיחה. Wrapped Peaq (WPEAQ) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של WPEAQ הוא $ 0.061575 עם 15.76% שיעור צמיחה. Wrapped Peaq (WPEAQ) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של WPEAQ הוא $ 0.064653 עם 21.55% שיעור צמיחה. Wrapped Peaq (WPEAQ) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של WPEAQ הוא $ 0.067886 עם 27.63% שיעור צמיחה. Wrapped Peaq (WPEAQ) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Wrapped Peaq עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.110580. Wrapped Peaq (WPEAQ) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Wrapped Peaq עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.180123. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.053191 0.00%

2040 $ 0.110580 107.89% הצג עוד לטווח קצר Wrapped Peaq תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.053191 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.053198 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.053242 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.053409 0.41% Wrapped Peaq (WPEAQ) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורWPEAQב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.053191 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Wrapped Peaq (WPEAQ) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורWPEAQ , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.053198 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Wrapped Peaq (WPEAQ) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורWPEAQ , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.053242 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Wrapped Peaq (WPEAQ) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורWPEAQ הוא $0.053409 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Wrapped Peaq מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 5.64M$ 5.64M $ 5.64M אספקת מחזור 105.99M 105.99M 105.99M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר WPEAQ העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, WPEAQ יש כמות במעגל של 105.99M ושווי שוק כולל של $ 5.64M. צפה WPEAQ במחיר חי

Wrapped Peaq מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בWrapped Peaqדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלWrapped Peaq הוא 0.053191USD. היצע במחזור של Wrapped Peaq(WPEAQ) הוא 105.99M WPEAQ , מה שמעניק לו שווי שוק של $5,637,818 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.90% $ 0.000474 $ 0.053936 $ 0.048796

7 ימים -24.97% $ -0.013282 $ 0.082777 $ 0.049225

30 ימים -35.55% $ -0.018914 $ 0.082777 $ 0.049225 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Wrapped Peaq הראה תנועת מחירים של $0.000474 , המשקפת 0.90% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Wrapped Peaq נסחר בשיא של $0.082777 ושפל של $0.049225 . נרשם שינוי במחיר של -24.97% . מגמה אחרונה זו מציגה אתWPEAQ הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Wrapped Peaq חווה -35.55% שינוי, המשקף בערך $-0.018914 לערכו. זה מצביע על כך ש WPEAQ עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Wrapped Peaq (WPEAQ) מודול חיזוי מחיר עובד? Wrapped Peaq מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של WPEAQעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךWrapped Peaq לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של WPEAQ , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Wrapped Peaq. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלWPEAQ . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלWPEAQ כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Wrapped Peaq.

מדוע WPEAQ חיזוי מחירים חשוב?

WPEAQ תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם WPEAQ כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, WPEAQ ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של WPEAQ בחודש הבא? על פי Wrapped Peaq (WPEAQ) כלי תחזית המחירים, המחיר WPEAQ הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 WPEAQ בשנת 2026? המחיר של 1 Wrapped Peaq (WPEAQ) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, WPEAQ יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של WPEAQ בשנת 2027? Wrapped Peaq (WPEAQ) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 WPEAQ עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של WPEAQ בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Wrapped Peaq (WPEAQ) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של WPEAQ בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Wrapped Peaq (WPEAQ) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 WPEAQ בשנת 2030? המחיר של 1 Wrapped Peaq (WPEAQ) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, WPEAQ יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי WPEAQ תחזית המחיר בשנת 2040? Wrapped Peaq (WPEAQ) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 WPEAQ עד שנת 2040.