Wrapped OptiDoge סֵמֶל

Wrapped OptiDoge מחיר (WOPTIDOGE)

לא רשום

1 WOPTIDOGE ל USDמחיר חי:

--
----
-4.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:34:48 (UTC+8)

Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.02%

-4.66%

+0.25%

+0.25%

Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WOPTIDOGE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WOPTIDOGEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WOPTIDOGE השתנה ב -0.02% במהלך השעה האחרונה, -4.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE) מידע שוק

$ 126.35K
$ 126.35K$ 126.35K

--
----

$ 126.35K
$ 126.35K$ 126.35K

420.00B
420.00B 420.00B

420,000,000,000.0
420,000,000,000.0 420,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Wrapped OptiDoge הוא $ 126.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WOPTIDOGE הוא 420.00B, עם היצע כולל של 420000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 126.35K.

Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Wrapped OptiDogeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWrapped OptiDoge ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWrapped OptiDoge ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Wrapped OptiDogeל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.66%
30 ימים$ 0-6.38%
60 ימים$ 0+22.81%
90 ימים$ 0--

מה זהWrapped OptiDoge (WOPTIDOGE)

What is the project about? We are the original meme token on optimism, wOptiDoge is the wrapped form of OptiDoge and is used to farm velo on Velodrome What makes your project unique? We were the very first Meme token on optimism we deployed around 9 months ago way before the meme boom of 2023, our community is also deeply ingrained within the optimism governance ecosystem History of your project. Initially deployed OptiDoge LPd 400b out of 420b tokens for launch, a community member sent 105b tokens to vitalik, deployed wrapper contract which currently has 101b tokens in the contract and allows our to gauge to function on velodrome. we have over 5000 holders between wOptiDoge and OptiDoge and boast over 50,000 transfers on OP! What’s next for your project? We have deployed baseDOGE on coinbase's base chain and will be airdropping 1:1 to OptiDoge/wOptiDoge holders and LPs What can your token be used for? Governance, Farming on velodrome and soon farming on base chain's aerodrome with baseDOGE

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE) משאב

האתר הרשמי

Wrapped OptiDogeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Wrapped OptiDoge.

בדוק את Wrapped OptiDoge תחזית המחיר עכשיו‏!

WOPTIDOGE למטבעות מקומיים

Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WOPTIDOGE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE)

כמה שווה Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE) היום?
החי WOPTIDOGEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WOPTIDOGE ל USD?
המחיר הנוכחי של WOPTIDOGE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Wrapped OptiDoge?
שווי השוק של WOPTIDOGE הוא $ 126.35K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WOPTIDOGE?
ההיצע במחזור של WOPTIDOGE הוא 420.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WOPTIDOGE?
‏‏WOPTIDOGE השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WOPTIDOGE?
WOPTIDOGE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של WOPTIDOGE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WOPTIDOGE הוא -- USD.
האם WOPTIDOGE יעלה השנה?
WOPTIDOGE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WOPTIDOGE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:34:48 (UTC+8)

Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE) עדכונים חשובים מהתעשייה

