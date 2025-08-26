Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.02% שינוי מחיר (1D) -4.66% שינוי מחיר (7D) +0.25% שינוי מחיר (7D) +0.25%

Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WOPTIDOGE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WOPTIDOGEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WOPTIDOGE השתנה ב -0.02% במהלך השעה האחרונה, -4.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE) מידע שוק

שווי שוק $ 126.35K$ 126.35K $ 126.35K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 126.35K$ 126.35K $ 126.35K אספקת מחזור 420.00B 420.00B 420.00B אספקה כוללת 420,000,000,000.0 420,000,000,000.0 420,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Wrapped OptiDoge הוא $ 126.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WOPTIDOGE הוא 420.00B, עם היצע כולל של 420000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 126.35K.