Wrapped MistCoin (WMC) המחיר בזמן אמת של הוא $8.57. במהלך 24 השעות האחרונות, WMC נסחר בטווח שבין שפל של $ 8.52 לבין שיא של $ 10.26, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WMCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 88.76, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.124173.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, WMC השתנה ב +0.23% במהלך השעה האחרונה, -16.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-24.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Wrapped MistCoin הוא $ 4.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WMC הוא 501.16K, עם היצע כולל של 597735.46. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.12M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Wrapped MistCoinל USDהיה $ -1.639055816226908.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWrapped MistCoin ל USDהיה . $ -2.2547858540.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWrapped MistCoin ל USDהיה $ +2.2235310640.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Wrapped MistCoinל USDהיה $ +1.214873368391191.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -1.639055816226908
|-16.05%
|30 ימים
|$ -2.2547858540
|-26.31%
|60 ימים
|$ +2.2235310640
|+25.95%
|90 ימים
|$ +1.214873368391191
|+16.52%
MistCoin is the prototype or manuscript for ERC-20. Its launch on November 3rd, 2015, coincided with the introduction of a custom token system for the Ethereum Mist Wallet. Ethereum pioneers Fabian Vogelsteller and Alex Van de Sande both lead the project. Following the release of MistCoin, hundreds of token contracts with the same exact code were deployed. Leading to the creation of the ERC-20 standard, designed and proposed by Fabian. In essence, MistCoin is the origin of every ERC-20 token. Wrapped MistCoin (WMC) was created to enable the seamless trading and use of MistCoin(MC) in a manner consistent with standard cryptocurrency protocols. This approach aligns with the conventional method applied when dealing with historical assets on Ethereum. Notably, other well-established digital assets, such as CryptoPunks, CryptoKitties, Etheria Tiles, among others, have undergone a very similar wrapping process to facilitate modern day use. WMC/MC can be freely Unwrapped and Wrapped, 1:1, by anyone at anytime.
