Wrapped MistCoin (WMC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 8.52 $ 8.52 $ 8.52 24 שעות נמוך $ 10.26 $ 10.26 $ 10.26 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 8.52$ 8.52 $ 8.52 גבוה 24 שעות $ 10.26$ 10.26 $ 10.26 שיא כל הזמנים $ 88.76$ 88.76 $ 88.76 המחיר הנמוך ביותר $ 0.124173$ 0.124173 $ 0.124173 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.23% שינוי מחיר (1D) -16.05% שינוי מחיר (7D) -24.17% שינוי מחיר (7D) -24.17%

Wrapped MistCoin (WMC) המחיר בזמן אמת של הוא $8.57. במהלך 24 השעות האחרונות, WMC נסחר בטווח שבין שפל של $ 8.52 לבין שיא של $ 10.26, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WMCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 88.76, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.124173.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WMC השתנה ב +0.23% במהלך השעה האחרונה, -16.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-24.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wrapped MistCoin (WMC) מידע שוק

שווי שוק $ 4.29M$ 4.29M $ 4.29M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.12M$ 5.12M $ 5.12M אספקת מחזור 501.16K 501.16K 501.16K אספקה כוללת 597,735.46 597,735.46 597,735.46

שווי השוק הנוכחי של Wrapped MistCoin הוא $ 4.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WMC הוא 501.16K, עם היצע כולל של 597735.46. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.12M.