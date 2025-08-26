עוד על WMC

Wrapped MistCoin סֵמֶל

Wrapped MistCoin מחיר (WMC)

לא רשום

1 WMC ל USDמחיר חי:

$8.58
$8.58$8.58
-15.90%1D
USD
Wrapped MistCoin (WMC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:12:37 (UTC+8)

Wrapped MistCoin (WMC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 8.52
$ 8.52$ 8.52
24 שעות נמוך
$ 10.26
$ 10.26$ 10.26
גבוה 24 שעות

$ 8.52
$ 8.52$ 8.52

$ 10.26
$ 10.26$ 10.26

$ 88.76
$ 88.76$ 88.76

$ 0.124173
$ 0.124173$ 0.124173

+0.23%

-16.05%

-24.17%

-24.17%

Wrapped MistCoin (WMC) המחיר בזמן אמת של הוא $8.57. במהלך 24 השעות האחרונות, WMC נסחר בטווח שבין שפל של $ 8.52 לבין שיא של $ 10.26, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WMCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 88.76, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.124173.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WMC השתנה ב +0.23% במהלך השעה האחרונה, -16.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-24.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wrapped MistCoin (WMC) מידע שוק

$ 4.29M
$ 4.29M$ 4.29M

--
----

$ 5.12M
$ 5.12M$ 5.12M

501.16K
501.16K 501.16K

597,735.46
597,735.46 597,735.46

שווי השוק הנוכחי של Wrapped MistCoin הוא $ 4.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WMC הוא 501.16K, עם היצע כולל של 597735.46. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.12M.

Wrapped MistCoin (WMC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Wrapped MistCoinל USDהיה $ -1.639055816226908.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWrapped MistCoin ל USDהיה . $ -2.2547858540.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWrapped MistCoin ל USDהיה $ +2.2235310640.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Wrapped MistCoinל USDהיה $ +1.214873368391191.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -1.639055816226908-16.05%
30 ימים$ -2.2547858540-26.31%
60 ימים$ +2.2235310640+25.95%
90 ימים$ +1.214873368391191+16.52%

מה זהWrapped MistCoin (WMC)

MistCoin is the prototype or manuscript for ERC-20. Its launch on November 3rd, 2015, coincided with the introduction of a custom token system for the Ethereum Mist Wallet. Ethereum pioneers Fabian Vogelsteller and Alex Van de Sande both lead the project. Following the release of MistCoin, hundreds of token contracts with the same exact code were deployed. Leading to the creation of the ERC-20 standard, designed and proposed by Fabian. In essence, MistCoin is the origin of every ERC-20 token. Wrapped MistCoin (WMC) was created to enable the seamless trading and use of MistCoin(MC) in a manner consistent with standard cryptocurrency protocols. This approach aligns with the conventional method applied when dealing with historical assets on Ethereum. Notably, other well-established digital assets, such as CryptoPunks, CryptoKitties, Etheria Tiles, among others, have undergone a very similar wrapping process to facilitate modern day use. WMC/MC can be freely Unwrapped and Wrapped, 1:1, by anyone at anytime.

Wrapped MistCoin (WMC) משאב

האתר הרשמי

Wrapped MistCoinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Wrapped MistCoin (WMC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Wrapped MistCoin (WMC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Wrapped MistCoin.

בדוק את Wrapped MistCoin תחזית המחיר עכשיו‏!

WMC למטבעות מקומיים

Wrapped MistCoin (WMC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Wrapped MistCoin (WMC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WMC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Wrapped MistCoin (WMC)

כמה שווה Wrapped MistCoin (WMC) היום?
החי WMCהמחיר ב USD הוא 8.57 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WMC ל USD?
המחיר הנוכחי של WMC ל USD הוא $ 8.57. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Wrapped MistCoin?
שווי השוק של WMC הוא $ 4.29M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WMC?
ההיצע במחזור של WMC הוא 501.16K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WMC?
‏‏WMC השיג מחיר שיא (ATH) של 88.76 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WMC?
WMC ‏‏רשם מחירATL של 0.124173 USD.
מהו נפח המסחר של WMC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WMC הוא -- USD.
האם WMC יעלה השנה?
WMC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WMC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:12:37 (UTC+8)

