Wrapped Aave Base GHO מחיר היום

מחיר Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) בזמן אמת היום הוא $ 1.026, עם שינוי של 0.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WABASGHO ל USD הוא $ 1.026 לכל WABASGHO.

Wrapped Aave Base GHO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 8,890,889, עם היצע במחזור של 8.63M WABASGHO. ב‑24 השעות האחרונות, WABASGHO סחר בין $ 1.022 (נמוך) ל $ 1.054 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.25, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.81731.

ביצועים לטווח קצר, WABASGHO נע ב -0.52% בשעה האחרונה ו +0.09% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) מידע שוק

שווי שוק $ 8.89M$ 8.89M $ 8.89M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.89M$ 8.89M $ 8.89M אספקת מחזור 8.63M 8.63M 8.63M אספקה כוללת 8,626,049.573305076 8,626,049.573305076 8,626,049.573305076

