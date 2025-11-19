בורסת MEXC / תחזית מחיר קריפטו / Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) /

Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) תחזית מחיר (USD)

קבל Wrapped Aave Base GHO תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה WABASGHO יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Wrapped Aave Base GHO % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Wrapped Aave Base GHO תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Wrapped Aave Base GHO ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.031 בשנת 2025. Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Wrapped Aave Base GHO ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.0825 בשנת 2026. Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של WABASGHO הוא $ 1.1366 עם 10.25% שיעור צמיחה. Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של WABASGHO הוא $ 1.1935 עם 15.76% שיעור צמיחה. Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של WABASGHO הוא $ 1.2531 עם 21.55% שיעור צמיחה. Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של WABASGHO הוא $ 1.3158 עם 27.63% שיעור צמיחה. Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Wrapped Aave Base GHO עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 2.1433. Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Wrapped Aave Base GHO עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 3.4913. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 1.031 0.00%

2026 $ 1.0825 5.00%

2027 $ 1.1366 10.25%

2028 $ 1.1935 15.76%

2029 $ 1.2531 21.55%

2030 $ 1.3158 27.63%

2031 $ 1.3816 34.01%

2032 $ 1.4507 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 1.5232 47.75%

2034 $ 1.5994 55.13%

2035 $ 1.6793 62.89%

2036 $ 1.7633 71.03%

2037 $ 1.8515 79.59%

2038 $ 1.9441 88.56%

2039 $ 2.0413 97.99%

2040 $ 2.1433 107.89% הצג עוד לטווח קצר Wrapped Aave Base GHO תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 1.031 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 1.0311 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 1.0319 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 1.0352 0.41% Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורWABASGHOב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $1.031 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורWABASGHO , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $1.0311 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורWABASGHO , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $1.0319 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורWABASGHO הוא $1.0352 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Wrapped Aave Base GHO מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 8.77M$ 8.77M $ 8.77M אספקת מחזור 8.51M 8.51M 8.51M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר WABASGHO העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, WABASGHO יש כמות במעגל של 8.51M ושווי שוק כולל של $ 8.77M. צפה WABASGHO במחיר חי

Wrapped Aave Base GHO מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בWrapped Aave Base GHOדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלWrapped Aave Base GHO הוא 1.031USD. היצע במחזור של Wrapped Aave Base GHO(WABASGHO) הוא 8.51M WABASGHO , מה שמעניק לו שווי שוק של $8,767,723 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.01% $ -0.000196 $ 1.043 $ 1.023

7 ימים 0.03% $ 0.000292 $ 1.0664 $ 1.0178

30 ימים -0.70% $ -0.007247 $ 1.0664 $ 1.0178 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Wrapped Aave Base GHO הראה תנועת מחירים של $-0.000196 , המשקפת -0.01% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Wrapped Aave Base GHO נסחר בשיא של $1.0664 ושפל של $1.0178 . נרשם שינוי במחיר של 0.03% . מגמה אחרונה זו מציגה אתWABASGHO הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Wrapped Aave Base GHO חווה -0.70% שינוי, המשקף בערך $-0.007247 לערכו. זה מצביע על כך ש WABASGHO עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) מודול חיזוי מחיר עובד? Wrapped Aave Base GHO מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של WABASGHOעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךWrapped Aave Base GHO לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של WABASGHO , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Wrapped Aave Base GHO. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלWABASGHO . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלWABASGHO כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Wrapped Aave Base GHO.

מדוע WABASGHO חיזוי מחירים חשוב?

WABASGHO תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם WABASGHO כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, WABASGHO ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של WABASGHO בחודש הבא? על פי Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) כלי תחזית המחירים, המחיר WABASGHO הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 WABASGHO בשנת 2026? המחיר של 1 Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, WABASGHO יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של WABASGHO בשנת 2027? Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 WABASGHO עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של WABASGHO בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של WABASGHO בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 WABASGHO בשנת 2030? המחיר של 1 Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, WABASGHO יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי WABASGHO תחזית המחיר בשנת 2040? Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 WABASGHO עד שנת 2040.