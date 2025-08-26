Warrior Coin (WAR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.93% שינוי מחיר (1D) -5.08% שינוי מחיר (7D) -8.76% שינוי מחיר (7D) -8.76%

Warrior Coin (WAR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WAR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WARהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WAR השתנה ב +0.93% במהלך השעה האחרונה, -5.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Warrior Coin (WAR) מידע שוק

שווי שוק $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M אספקת מחזור 140.00B 140.00B 140.00B אספקה כוללת 139,997,866,659.6211 139,997,866,659.6211 139,997,866,659.6211

שווי השוק הנוכחי של Warrior Coin הוא $ 1.04M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WAR הוא 140.00B, עם היצע כולל של 139997866659.6211. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.04M.