Alaya AI סֵמֶל

Alaya AI מְחִיר(AGT)

1 AGT ל USDמחיר חי:

$0.004728
$0.004728$0.004728
-6.39%1D
USD
Alaya AI (AGT) טבלת מחירים חיה
Alaya AI (AGT) מידע על מחיר (USD)

Alaya AI (AGT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.004729. במהלך 24 השעות האחרונות, AGT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.004723 לבין שיא של $ 0.005355, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AGTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.037527642405048224, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.004422784568202473.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AGT השתנה ב -2.22% במהלך השעה האחרונה, -6.39% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Alaya AI (AGT) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Alaya AI הוא $ 7.72M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 84.69K. ההיצע במחזור של AGT הוא 1.63B, עם היצע כולל של 5000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.65M.

Alaya AI (AGT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Alaya AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00032274-6.39%
30 ימים$ -0.001006-17.55%
60 ימים$ -0.008682-64.74%
90 ימים$ -0.030191-86.46%
Alaya AI שינוי מחיר היום

היום,AGT רשם שינוי של $ -0.00032274 (-6.39%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Alaya AI שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.001006 (-17.55%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Alaya AI שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,AGT ראה שינוי של $ -0.008682 (-64.74%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Alaya AI שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.030191 (-86.46%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Alaya AI (AGT)?

בדוק את Alaya AI עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAlaya AI (AGT)

Alaya AI is a next-gen decentralized artificial intelligence platform that empowers users to own, monetize, and control their data. Built with scalability and user privacy in mind, Alaya aims to transform how data fuels AI across Web3.

Alaya AI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Alaya AIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקAGT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
- לקרוא ביקורות וניתוחים Alaya AIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAlaya AI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Alaya AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Alaya AI (AGT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Alaya AI (AGT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Alaya AI.

בדוק את Alaya AI תחזית המחיר עכשיו‏!

Alaya AI (AGT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Alaya AI (AGT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AGT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Alaya AI (AGT)

מחפש איך לקנותAlaya AI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Alaya AIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות.

Alaya AI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Alaya AI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרAlaya AI הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Alaya AI

כמה שווה Alaya AI (AGT) היום?
החי AGTהמחיר ב USD הוא 0.004729 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AGT ל USD?
המחיר הנוכחי של AGT ל USD הוא $ 0.004729. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Alaya AI?
שווי השוק של AGT הוא $ 7.72M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AGT?
ההיצע במחזור של AGT הוא 1.63B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AGT?
‏‏AGT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.037527642405048224 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AGT?
AGT ‏‏רשם מחירATL של 0.004422784568202473 USD.
מהו נפח המסחר של AGT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AGT הוא $ 84.69K USD.
האם AGT יעלה השנה?
AGT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AGT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

