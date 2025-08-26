Voucher BNC (VBNC) מידע על מחיר (USD)

Voucher BNC (VBNC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.121988. במהלך 24 השעות האחרונות, VBNC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.121849 לבין שיא של $ 0.12312, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VBNCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.323317, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.121881.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VBNC השתנה ב -0.15% במהלך השעה האחרונה, +0.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Voucher BNC (VBNC) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Voucher BNC הוא $ 864.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VBNC הוא 7.10M, עם היצע כולל של 7096161.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 864.32K.