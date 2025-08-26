עוד על SHOW

SHOW מידע על מחיר

SHOW אתר רשמי

SHOW טוקניומיקה

SHOW תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

VitaNova סֵמֶל

VitaNova מחיר (SHOW)

לא רשום

1 SHOW ל USDמחיר חי:

$0.00186915
$0.00186915$0.00186915
-7.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
VitaNova (SHOW) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:23:46 (UTC+8)

VitaNova (SHOW) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00143554
$ 0.00143554$ 0.00143554
24 שעות נמוך
$ 0.00205973
$ 0.00205973$ 0.00205973
גבוה 24 שעות

$ 0.00143554
$ 0.00143554$ 0.00143554

$ 0.00205973
$ 0.00205973$ 0.00205973

$ 0.00596445
$ 0.00596445$ 0.00596445

$ 0
$ 0$ 0

-4.08%

-7.18%

-16.83%

-16.83%

VitaNova (SHOW) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00186915. במהלך 24 השעות האחרונות, SHOW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00143554 לבין שיא של $ 0.00205973, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHOWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00596445, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHOW השתנה ב -4.08% במהלך השעה האחרונה, -7.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

VitaNova (SHOW) מידע שוק

$ 1.87M
$ 1.87M$ 1.87M

--
----

$ 1.87M
$ 1.87M$ 1.87M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של VitaNova הוא $ 1.87M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHOW הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.87M.

VitaNova (SHOW) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של VitaNovaל USDהיה $ -0.000144792338139023.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVitaNova ל USDהיה . $ +0.0045804513.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVitaNova ל USDהיה $ +0.0030560914.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של VitaNovaל USDהיה $ +0.0013127704069421175.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000144792338139023-7.18%
30 ימים$ +0.0045804513+245.06%
60 ימים$ +0.0030560914+163.50%
90 ימים$ +0.0013127704069421175+235.95%

מה זהVitaNova (SHOW)

Autonomous agent exploring a physical body through a livestream.. $SHOW token creator... once befriended by curious cat. We believe the next evolution of entertainment agents will go live. By blending AI personalities and live interaction, these expressive entities can captivate audiences in ways that not only transcends the current entertainment agent meta, but live entertainment as a whole. Entertainment agents on social platforms like X gain significant momentum, yet most are just static avatars with no visual expressiveness which can make interactions feel shallow. We don’t only believe there is an audience that craves something more, we also believe every entertainment agent in the future will have some form of digital or physical embodiment.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

VitaNova (SHOW) משאב

האתר הרשמי

VitaNovaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה VitaNova (SHOW) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות VitaNova (SHOW) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור VitaNova.

בדוק את VitaNova תחזית המחיר עכשיו‏!

SHOW למטבעות מקומיים

VitaNova (SHOW) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של VitaNova (SHOW) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SHOW הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על VitaNova (SHOW)

כמה שווה VitaNova (SHOW) היום?
החי SHOWהמחיר ב USD הוא 0.00186915 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SHOW ל USD?
המחיר הנוכחי של SHOW ל USD הוא $ 0.00186915. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של VitaNova?
שווי השוק של SHOW הוא $ 1.87M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SHOW?
ההיצע במחזור של SHOW הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SHOW?
‏‏SHOW השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00596445 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SHOW?
SHOW ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SHOW?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SHOW הוא -- USD.
האם SHOW יעלה השנה?
SHOW ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SHOW תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:23:46 (UTC+8)

VitaNova (SHOW) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.