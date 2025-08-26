VitaNova (SHOW) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00143554 $ 0.00143554 $ 0.00143554 24 שעות נמוך $ 0.00205973 $ 0.00205973 $ 0.00205973 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00143554$ 0.00143554 $ 0.00143554 גבוה 24 שעות $ 0.00205973$ 0.00205973 $ 0.00205973 שיא כל הזמנים $ 0.00596445$ 0.00596445 $ 0.00596445 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -4.08% שינוי מחיר (1D) -7.18% שינוי מחיר (7D) -16.83% שינוי מחיר (7D) -16.83%

VitaNova (SHOW) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00186915. במהלך 24 השעות האחרונות, SHOW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00143554 לבין שיא של $ 0.00205973, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHOWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00596445, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHOW השתנה ב -4.08% במהלך השעה האחרונה, -7.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

VitaNova (SHOW) מידע שוק

שווי שוק $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של VitaNova הוא $ 1.87M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHOW הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.87M.