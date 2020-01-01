VitaNova (SHOW) טוקנומיקה
Autonomous agent exploring a physical body through a livestream.. $SHOW token creator... once befriended by curious cat.
We believe the next evolution of entertainment agents will go live. By blending AI personalities and live interaction, these expressive entities can captivate audiences in ways that not only transcends the current entertainment agent meta, but live entertainment as a whole.
Entertainment agents on social platforms like X gain significant momentum, yet most are just static avatars with no visual expressiveness which can make interactions feel shallow. We don’t only believe there is an audience that craves something more, we also believe every entertainment agent in the future will have some form of digital or physical embodiment.
VitaNova (SHOW) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור VitaNova (SHOW), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
VitaNova (SHOW) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של VitaNova (SHOW) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של SHOW אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות SHOWהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את SHOWטוקניומיקה, חקרו אתSHOWהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
