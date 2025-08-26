TOKERO מחיר (TOKERO)
-4.06%
+3.83%
-12.52%
-12.52%
TOKERO (TOKERO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0167262. במהלך 24 השעות האחרונות, TOKERO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01610995 לבין שיא של $ 0.02023113, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TOKEROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.31424, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01338583.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, TOKERO השתנה ב -4.06% במהלך השעה האחרונה, +3.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של TOKERO הוא $ 1.96M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TOKERO הוא 115.00M, עם היצע כולל של 999998691.2442976. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.02M.
במהלך היום, השינוי במחיר של TOKEROל USDהיה $ +0.00061625.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTOKERO ל USDהיה . $ -0.0016047534.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTOKERO ל USDהיה $ -0.0072454870.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של TOKEROל USDהיה $ -0.22320540899720037.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ +0.00061625
|+3.83%
|30 ימים
|$ -0.0016047534
|-9.59%
|60 ימים
|$ -0.0072454870
|-43.31%
|90 ימים
|$ -0.22320540899720037
|-93.02%
TOKERO Token powers TOKERO SocialFi — the network for money, finance, and endless opportunities. Built on top of a proven crypto exchange ecosystem, TOKERO SocialFi redefines how you connect, invest, and grow. Financial education, accessible to all. Further than Web3, further than a future where decentralized finance is the go-to standard, our mission is to offer financial education to every individual who wants to take things to the next level. We live in the age of information, but the flip side of this coin is misinformation. The abundance of courses, the rise of infotainment, and the increased complexity of trading platforms create barriers that facilitate access to financial education. We have created a whole in-house ecosystem that hosts transactions educators, founders, creators, and everyone who wishes to learn, earn, build, and level up. TOKERO Academy and TOKERO Ventures are two amazing places where users can Level UP and grow their career in the crypto space. At the core of our community stands the TOKERO Token. It fuels both our mission and the members of our ecosystem, be they teachers or learners, and to open opportunities to anyone who seeks more. We witnessed a decline in the quality of life amongst fellow Europeans due to a lack of financial education. This impacts individuals of any age and background. But we firmly believe that no matter your current situation, knowing how to manage your assets can create opportunities for a better and more fulfilling life. That’s exactly why we’ve built an ecosystem driven only by excellence. Confidently knowing that everything that is delivered to our community is carefully curated so that the courses are actually good and mentors are truly mentors, not vendors. Our projects and community will operate under the close guidance of The Crypto Mayors, our dedicated regional ambassadors. Since our beginnings in 2018 we’ve come a long way and our community grows day by day. On TOKERO Exchange Platform we have over 70.000 active users. But these numbers will grow faster. In November 2024, our Tap2Earn Game "Crypto Mayors Kombat" will launch in partnership with Ice Open Network and we expect to onboard millions of new users in our ecosystem. We are excited to announce our integration with Solana, a high-performance blockchain known for its incredibly fast processing speeds and low transaction costs. This strategic alliance marks a new beginning for us, but also for the entire crypto space. The value we are going to bring on the table will be massive. It’s time to thrive. It’s time to Level UP. With the TOKERO Token and TOKERO SocialFi, the next era of money, education, and opportunity is already here.
MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!
כמה יהיה TOKERO (TOKERO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות TOKERO (TOKERO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור TOKERO.
בדוק את TOKERO תחזית המחיר עכשיו!
הבנת הטוקנומיקה של TOKERO (TOKERO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TOKERO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.