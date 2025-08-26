TOKERO (TOKERO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך $ 0.01610995
גבוה 24 שעות $ 0.02023113
שיא כל הזמנים $ 0.31424
המחיר הנמוך ביותר $ 0.01338583
שינוי מחיר (שעה אחת) -4.06%
שינוי מחיר (1D) +3.83%
שינוי מחיר (7D) -12.52%

TOKERO (TOKERO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0167262. במהלך 24 השעות האחרונות, TOKERO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01610995 לבין שיא של $ 0.02023113, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TOKEROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.31424, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01338583.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TOKERO השתנה ב -4.06% במהלך השעה האחרונה, +3.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TOKERO (TOKERO) מידע שוק

שווי שוק $ 1.96M
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.02M
אספקת מחזור 115.00M
אספקה כוללת 999,998,691.2442976

שווי השוק הנוכחי של TOKERO הוא $ 1.96M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TOKERO הוא 115.00M, עם היצע כולל של 999998691.2442976. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.02M.