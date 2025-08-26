Tarot V1 מחיר (TAROT)
Tarot V1 (TAROT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01191419. במהלך 24 השעות האחרונות, TAROT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01186845 לבין שיא של $ 0.01236238, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TAROTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.1, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, TAROT השתנה ב +0.27% במהלך השעה האחרונה, -3.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Tarot V1 הוא $ 804.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TAROT הוא 67.70M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.19M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Tarot V1ל USDהיה $ -0.00040967148404774.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTarot V1 ל USDהיה . $ -0.0002673365.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTarot V1 ל USDהיה $ +0.0008511068.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Tarot V1ל USDהיה $ +0.0111077851347123577.
Tarot is a decentralized lending protocol on Fantom Opera where users can participate as lenders or borrowers in isolated lending pools. Lenders can supply tokens to any lending pool in the Tarot Protocol to earn passive yield without impermanent loss, while borrowers can deposit LP tokens in a lending pool to borrow additional tokens in the token pair. This enables borrowers to leverage their LP tokens for even more LP tokens, allowing for leveraged yield farming and enhanced liquidity providing rewards.
