Tarot V1 (TAROT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01186845 $ 0.01186845 $ 0.01186845 24 שעות נמוך $ 0.01236238 $ 0.01236238 $ 0.01236238 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01186845$ 0.01186845 $ 0.01186845 גבוה 24 שעות $ 0.01236238$ 0.01236238 $ 0.01236238 שיא כל הזמנים $ 4.1$ 4.1 $ 4.1 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.27% שינוי מחיר (1D) -3.32% שינוי מחיר (7D) -1.17% שינוי מחיר (7D) -1.17%

Tarot V1 (TAROT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01191419. במהלך 24 השעות האחרונות, TAROT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01186845 לבין שיא של $ 0.01236238, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TAROTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.1, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TAROT השתנה ב +0.27% במהלך השעה האחרונה, -3.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tarot V1 (TAROT) מידע שוק

שווי שוק $ 804.39K$ 804.39K $ 804.39K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M אספקת מחזור 67.70M 67.70M 67.70M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Tarot V1 הוא $ 804.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TAROT הוא 67.70M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.19M.