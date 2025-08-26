Synatra Staked USDC (YUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.4 24 שעות נמוך $ 1.4 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.4 גבוה 24 שעות $ 1.4 שיא כל הזמנים $ 1.4 המחיר הנמוך ביותר $ 1.06 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) +0.00% שינוי מחיר (7D) +0.38%

Synatra Staked USDC (YUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $1.4. במהלך 24 השעות האחרונות, YUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.4 לבין שיא של $ 1.4, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.4, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.06.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YUSD השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, +0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Synatra Staked USDC (YUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 4.85M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.85M אספקת מחזור 3.46M אספקה כוללת 3,463,639.0

שווי השוק הנוכחי של Synatra Staked USDC הוא $ 4.85M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YUSD הוא 3.46M, עם היצע כולל של 3463639.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.85M.