SwiftCash (SWIFT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.03944878$ 0.03944878 $ 0.03944878 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.20% שינוי מחיר (1D) -3.12% שינוי מחיר (7D) -2.58% שינוי מחיר (7D) -2.58%

SwiftCash (SWIFT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SWIFT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SWIFTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03944878, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SWIFT השתנה ב +0.20% במהלך השעה האחרונה, -3.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SwiftCash (SWIFT) מידע שוק

שווי שוק $ 224.66K$ 224.66K $ 224.66K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.92M$ 3.92M $ 3.92M אספקת מחזור 286.75M 286.75M 286.75M אספקה כוללת 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SwiftCash הוא $ 224.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SWIFT הוא 286.75M, עם היצע כולל של 5000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.92M.