SwiftCash (SWIFT) טוקנומיקה
SwiftCash (SWIFT) מידע
SwiftCash is an open-source, self-funded system of decentralized governance and economy, born out of a desire to create a digital store of value and a peer-to-peer cryptocurrency for daily transactional use along with cheat-proof lotteries that can be played by anyone in the blockchain without any custodian or third-party service getting involved, as well as on-chain HODL/Term deposits. SwiftCash uses the Proof-of-Stake algorithm to reach consensus and allows up to 10% of maximum inflation to be spent on proposals that are embraced by enough stakeholders. Another 10% of maximum inflation goes directly to stakeholders who help secure the network aka Miners and Masternodes, and the rest of maximum inflation which is 80% can go to HODL/Term deposits; coins that are time locked in the blockchain between 1-12 months.
SwiftCash (SWIFT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור SwiftCash (SWIFT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
SwiftCash (SWIFT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של SwiftCash (SWIFT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של SWIFT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות SWIFTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את SWIFTטוקניומיקה, חקרו אתSWIFTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
SWIFT חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן SWIFT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SWIFT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.