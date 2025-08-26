Success Kid (SKID) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00663285 $ 0.00663285 $ 0.00663285 24 שעות נמוך $ 0.00749973 $ 0.00749973 $ 0.00749973 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00663285$ 0.00663285 $ 0.00663285 גבוה 24 שעות $ 0.00749973$ 0.00749973 $ 0.00749973 שיא כל הזמנים $ 0.256026$ 0.256026 $ 0.256026 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0041881$ 0.0041881 $ 0.0041881 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.92% שינוי מחיר (1D) -5.08% שינוי מחיר (7D) +14.70% שינוי מחיר (7D) +14.70%

Success Kid (SKID) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00669709. במהלך 24 השעות האחרונות, SKID נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00663285 לבין שיא של $ 0.00749973, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SKIDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.256026, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0041881.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SKID השתנה ב +0.92% במהלך השעה האחרונה, -5.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+14.70% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Success Kid (SKID) מידע שוק

שווי שוק $ 594.82K$ 594.82K $ 594.82K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 594.82K$ 594.82K $ 594.82K אספקת מחזור 88.88M 88.88M 88.88M אספקה כוללת 88,879,912.69256 88,879,912.69256 88,879,912.69256

שווי השוק הנוכחי של Success Kid הוא $ 594.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SKID הוא 88.88M, עם היצע כולל של 88879912.69256. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 594.82K.