Staked USN מחיר היום

מחיר Staked USN (SUSN) בזמן אמת היום הוא $ 1.13, עם שינוי של 0.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SUSN ל USD הוא $ 1.13 לכל SUSN.

Staked USN כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 15,939,949, עם היצע במחזור של 14.05M SUSN. ב‑24 השעות האחרונות, SUSN סחר בין $ 1.13 (נמוך) ל $ 1.14 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.25, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.024.

ביצועים לטווח קצר, SUSN נע ב +0.00% בשעה האחרונה ו +0.20% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Staked USN (SUSN) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Staked USN הוא $ 15.94M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SUSN הוא 14.05M, עם היצע כולל של 14052712.56120378. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.94M.