Staked HYPE סֵמֶל

Staked HYPE מחיר (STHYPE)

לא רשום

1 STHYPE ל USDמחיר חי:

$43.72
$43.72$43.72
-3.20%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Staked HYPE (STHYPE) טבלת מחירים חיה
Staked HYPE (STHYPE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 43.45
$ 43.45$ 43.45
24 שעות נמוך
$ 47.23
$ 47.23$ 47.23
גבוה 24 שעות

$ 43.45
$ 43.45$ 43.45

$ 47.23
$ 47.23$ 47.23

$ 49.79
$ 49.79$ 49.79

$ 9.33
$ 9.33$ 9.33

-0.64%

-3.28%

-0.52%

-0.52%

Staked HYPE (STHYPE) המחיר בזמן אמת של הוא $43.72. במהלך 24 השעות האחרונות, STHYPE נסחר בטווח שבין שפל של $ 43.45 לבין שיא של $ 47.23, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STHYPEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 49.79, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 9.33.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STHYPE השתנה ב -0.64% במהלך השעה האחרונה, -3.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Staked HYPE (STHYPE) מידע שוק

$ 167.68M
$ 167.68M$ 167.68M

--
----

$ 167.68M
$ 167.68M$ 167.68M

3.83M
3.83M 3.83M

3,832,936.811373203
3,832,936.811373203 3,832,936.811373203

שווי השוק הנוכחי של Staked HYPE הוא $ 167.68M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STHYPE הוא 3.83M, עם היצע כולל של 3832936.811373203. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 167.68M.

Staked HYPE (STHYPE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Staked HYPEל USDהיה $ -1.48597021475742.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStaked HYPE ל USDהיה . $ -0.0603161120.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStaked HYPE ל USDהיה $ +9.0403035560.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Staked HYPEל USDהיה $ +7.03694136170491.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -1.48597021475742-3.28%
30 ימים$ -0.0603161120-0.13%
60 ימים$ +9.0403035560+20.68%
90 ימים$ +7.03694136170491+19.18%

מה זהStaked HYPE (STHYPE)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Staked HYPEתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Staked HYPE (STHYPE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Staked HYPE (STHYPE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Staked HYPE.

בדוק את Staked HYPE תחזית המחיר עכשיו‏!

STHYPE למטבעות מקומיים

Staked HYPE (STHYPE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Staked HYPE (STHYPE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על STHYPE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Staked HYPE (STHYPE)

כמה שווה Staked HYPE (STHYPE) היום?
החי STHYPEהמחיר ב USD הוא 43.72 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי STHYPE ל USD?
המחיר הנוכחי של STHYPE ל USD הוא $ 43.72. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Staked HYPE?
שווי השוק של STHYPE הוא $ 167.68M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של STHYPE?
ההיצע במחזור של STHYPE הוא 3.83M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של STHYPE?
‏‏STHYPE השיג מחיר שיא (ATH) של 49.79 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של STHYPE?
STHYPE ‏‏רשם מחירATL של 9.33 USD.
מהו נפח המסחר של STHYPE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור STHYPE הוא -- USD.
האם STHYPE יעלה השנה?
STHYPE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את STHYPE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.