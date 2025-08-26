Staked HYPE (STHYPE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 43.45 $ 43.45 $ 43.45 24 שעות נמוך $ 47.23 $ 47.23 $ 47.23 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 43.45$ 43.45 $ 43.45 גבוה 24 שעות $ 47.23$ 47.23 $ 47.23 שיא כל הזמנים $ 49.79$ 49.79 $ 49.79 המחיר הנמוך ביותר $ 9.33$ 9.33 $ 9.33 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.64% שינוי מחיר (1D) -3.28% שינוי מחיר (7D) -0.52% שינוי מחיר (7D) -0.52%

Staked HYPE (STHYPE) המחיר בזמן אמת של הוא $43.72. במהלך 24 השעות האחרונות, STHYPE נסחר בטווח שבין שפל של $ 43.45 לבין שיא של $ 47.23, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STHYPEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 49.79, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 9.33.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STHYPE השתנה ב -0.64% במהלך השעה האחרונה, -3.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Staked HYPE (STHYPE) מידע שוק

שווי שוק $ 167.68M$ 167.68M $ 167.68M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 167.68M$ 167.68M $ 167.68M אספקת מחזור 3.83M 3.83M 3.83M אספקה כוללת 3,832,936.811373203 3,832,936.811373203 3,832,936.811373203

שווי השוק הנוכחי של Staked HYPE הוא $ 167.68M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STHYPE הוא 3.83M, עם היצע כולל של 3832936.811373203. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 167.68M.