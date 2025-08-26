sqrFUND (SQR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.0037965 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.45% שינוי מחיר (1D) -30.22% שינוי מחיר (7D) -30.47%

sqrFUND (SQR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SQR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SQRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0037965, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SQR השתנה ב -0.45% במהלך השעה האחרונה, -30.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-30.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

sqrFUND (SQR) מידע שוק

שווי שוק $ 60.68K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 60.68K אספקת מחזור 1.10B אספקה כוללת 1,099,945,371.965385

שווי השוק הנוכחי של sqrFUND הוא $ 60.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SQR הוא 1.10B, עם היצע כולל של 1099945371.965385. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 60.68K.