טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.04680185$ 0.04680185 $ 0.04680185 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.34% שינוי מחיר (1D) -8.85% שינוי מחיר (7D) -11.11% שינוי מחיר (7D) -11.11%

SPURDO ON ETH (SPURDO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SPURDO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPURDOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04680185, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SPURDO השתנה ב +0.34% במהלך השעה האחרונה, -8.85% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי שוק $ 387.84K$ 387.84K $ 387.84K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 387.84K$ 387.84K $ 387.84K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SPURDO ON ETH הוא $ 387.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPURDO הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 387.84K.