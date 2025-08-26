Sophia (SPH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.61% שינוי מחיר (1D) -4.07% שינוי מחיר (7D) +4.46%

Sophia (SPH) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SPH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SPH השתנה ב -0.61% במהלך השעה האחרונה, -4.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sophia (SPH) מידע שוק

שווי שוק $ 93.58K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 116.98K אספקת מחזור 800.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Sophia הוא $ 93.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPH הוא 800.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 116.98K.