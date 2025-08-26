SolDoge (SDOGE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00274738$ 0.00274738 $ 0.00274738 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.47% שינוי מחיר (1D) -4.67% שינוי מחיר (7D) +7.52% שינוי מחיר (7D) +7.52%

SolDoge (SDOGE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SDOGE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SDOGEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00274738, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SDOGE השתנה ב +0.47% במהלך השעה האחרונה, -4.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SolDoge (SDOGE) מידע שוק

שווי שוק $ 101.11K$ 101.11K $ 101.11K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 101.11K$ 101.11K $ 101.11K אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SolDoge הוא $ 101.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SDOGE הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 101.11K.