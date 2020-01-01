SolDoge (SDOGE) טוקנומיקה
SolDoge (SDOGE) מידע
SolDoge (SDOGE) is your new best friend, a next generation memecoin with a fun-loving attitude and sporting a rad pair of cyber shades. He's running at turbo speed on the Solana blockchain, with lower transaction fees and energy consumption than his predecessors.
As a spiritual successor to Dogecoin, the grandfather of crypto memes, SolDoge aims to be a project of the people, where the community is in the driver’s seat. And since 100% of the token supply entered circulation on day one, the community holds all the power and responsibility to build for the future. Wow.
The official SolDoge NFT collection will play a key role in community governance.
SolDoge (SDOGE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור SolDoge (SDOGE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
SolDoge (SDOGE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של SolDoge (SDOGE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של SDOGE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות SDOGEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את SDOGEטוקניומיקה, חקרו אתSDOGEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
SDOGE חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן SDOGE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SDOGE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
