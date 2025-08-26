עוד על STORE

Solana Spaces סֵמֶל

Solana Spaces מחיר (STORE)

לא רשום

1 STORE ל USDמחיר חי:

$0.00071883
$0.00071883$0.00071883
-10.30%1D
USD
Solana Spaces (STORE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:27:24 (UTC+8)

Solana Spaces (STORE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0039126
$ 0.0039126$ 0.0039126

$ 0
$ 0$ 0

-1.08%

-10.26%

+0.29%

+0.29%

Solana Spaces (STORE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, STORE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STOREהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0039126, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STORE השתנה ב -1.08% במהלך השעה האחרונה, -10.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Solana Spaces (STORE) מידע שוק

$ 699.10K
$ 699.10K$ 699.10K

--
----

$ 699.10K
$ 699.10K$ 699.10K

972.54M
972.54M 972.54M

972,543,061.663495
972,543,061.663495 972,543,061.663495

שווי השוק הנוכחי של Solana Spaces הוא $ 699.10K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STORE הוא 972.54M, עם היצע כולל של 972543061.663495. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 699.10K.

Solana Spaces (STORE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Solana Spacesל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSolana Spaces ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSolana Spaces ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Solana Spacesל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-10.26%
30 ימים$ 0+12.93%
60 ימים$ 0+3.92%
90 ימים$ 0--

מה זהSolana Spaces (STORE)

Solana Spaces is positioning itself as the ultimate destination for everything physical in the Solana ecosystem. This includes high-quality Solana-branded apparel, hardware wallets, phones, gaming gear, and cutting-edge dePIN devices. It will serve as both a comprehensive online storefront and a series of physical pop-up shops at major events like Accelerate, NFT NYC, Breakpoint, and more. Whether you're looking to rep Solana in style or explore the latest in blockchain-connected hardware, Solana Spaces will be the go-to hub for fans, developers, and collectors alike.

Solana Spaces (STORE) משאב

האתר הרשמי

Solana Spacesתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Solana Spaces (STORE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Solana Spaces (STORE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Solana Spaces.

בדוק את Solana Spaces תחזית המחיר עכשיו‏!

STORE למטבעות מקומיים

Solana Spaces (STORE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Solana Spaces (STORE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על STORE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Solana Spaces (STORE)

כמה שווה Solana Spaces (STORE) היום?
החי STOREהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי STORE ל USD?
המחיר הנוכחי של STORE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Solana Spaces?
שווי השוק של STORE הוא $ 699.10K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של STORE?
ההיצע במחזור של STORE הוא 972.54M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של STORE?
‏‏STORE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0039126 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של STORE?
STORE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של STORE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור STORE הוא -- USD.
האם STORE יעלה השנה?
STORE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את STORE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:27:24 (UTC+8)

Solana Spaces (STORE) עדכונים חשובים מהתעשייה

