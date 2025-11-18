SocialCrab מחיר היום

מחיר SocialCrab (SCRB) בזמן אמת היום הוא $ 0.00007122, עם שינוי של 6.10% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SCRB ל USD הוא $ 0.00007122 לכל SCRB.

SocialCrab כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 71,213, עם היצע במחזור של 999.97M SCRB. ב‑24 השעות האחרונות, SCRB סחר בין $ 0.00006928 (נמוך) ל $ 0.0000775 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00035258, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00003765.

ביצועים לטווח קצר, SCRB נע ב -1.43% בשעה האחרונה ו -33.67% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

SocialCrab (SCRB) מידע שוק

שווי שוק $ 71.21K$ 71.21K $ 71.21K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 71.21K$ 71.21K $ 71.21K אספקת מחזור 999.97M 999.97M 999.97M אספקה כוללת 999,971,814.3390555 999,971,814.3390555 999,971,814.3390555

שווי השוק הנוכחי של SocialCrab הוא $ 71.21K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SCRB הוא 999.97M, עם היצע כולל של 999971814.3390555. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 71.21K.