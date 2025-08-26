SMARDEX USDN (USDN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24 שעות נמוך $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 גבוה 24 שעות $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 שיא כל הזמנים $ 1.034$ 1.034 $ 1.034 המחיר הנמוך ביותר $ 0.95378$ 0.95378 $ 0.95378 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) +0.36% שינוי מחיר (7D) +0.48% שינוי מחיר (7D) +0.48%

SMARDEX USDN (USDN) המחיר בזמן אמת של הוא $1.005. במהלך 24 השעות האחרונות, USDN נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.001 לבין שיא של $ 1.005, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.034, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.95378.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDN השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, +0.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SMARDEX USDN (USDN) מידע שוק

שווי שוק $ 3.66M$ 3.66M $ 3.66M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.66M$ 3.66M $ 3.66M אספקת מחזור 3.64M 3.64M 3.64M אספקה כוללת 3,639,826.531885094 3,639,826.531885094 3,639,826.531885094

שווי השוק הנוכחי של SMARDEX USDN הוא $ 3.66M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USDN הוא 3.64M, עם היצע כולל של 3639826.531885094. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.66M.