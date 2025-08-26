Slopfather (FATHA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.02742492 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.54% שינוי מחיר (1D) -7.51% שינוי מחיר (7D) -9.85%

Slopfather (FATHA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FATHA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FATHAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02742492, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FATHA השתנה ב +0.54% במהלך השעה האחרונה, -7.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Slopfather (FATHA) מידע שוק

שווי שוק $ 431.30K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 431.30K אספקת מחזור 999.99M אספקה כוללת 999,985,683.55

שווי השוק הנוכחי של Slopfather הוא $ 431.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FATHA הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999985683.55. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 431.30K.