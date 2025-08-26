Shikoku (SHIK) מידע על מחיר (USD)

Shikoku (SHIK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SHIK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHIKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHIK השתנה ב -0.33% במהלך השעה האחרונה, -9.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Shikoku (SHIK) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Shikoku הוא $ 1.36M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHIK הוא 945.92T, עם היצע כולל של 945922761620941.6. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.36M.