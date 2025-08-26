עוד על HAMMY

SAD HAMSTER סֵמֶל

SAD HAMSTER מחיר (HAMMY)

1 HAMMY ל USDמחיר חי:

$0.00107673
$0.00107673
-12.40%1D
SAD HAMSTER (HAMMY) טבלת מחירים חיה
SAD HAMSTER (HAMMY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00107056
24 שעות נמוך
$ 0.00126667
גבוה 24 שעות

$ 0.00107056
$ 0.00126667
$ 0.077248
$ 0
+0.32%

-12.44%

-14.68%

-14.68%

SAD HAMSTER (HAMMY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00107673. במהלך 24 השעות האחרונות, HAMMY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00107056 לבין שיא של $ 0.00126667, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HAMMYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.077248, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HAMMY השתנה ב +0.32% במהלך השעה האחרונה, -12.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SAD HAMSTER (HAMMY) מידע שוק

$ 1.08M
--
$ 1.08M
999.88M
999,883,064.611383
שווי השוק הנוכחי של SAD HAMSTER הוא $ 1.08M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HAMMY הוא 999.88M, עם היצע כולל של 999883064.611383. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.08M.

SAD HAMSTER (HAMMY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של SAD HAMSTERל USDהיה $ -0.000153016079334952.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSAD HAMSTER ל USDהיה . $ -0.0002504296.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSAD HAMSTER ל USDהיה $ -0.0001326490.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של SAD HAMSTERל USDהיה $ -0.0000776790867181352.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000153016079334952-12.44%
30 ימים$ -0.0002504296-23.25%
60 ימים$ -0.0001326490-12.31%
90 ימים$ -0.0000776790867181352-6.72%

מה זהSAD HAMSTER (HAMMY)

The sad hamster has taken tiktok by storm. This is a meme coin project about it. The devs have sold their tokens and exited. Now the community is managing the token and it's bringing a lot of fun and creativity to them.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

SAD HAMSTER (HAMMY) משאב

האתר הרשמי

SAD HAMSTERתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SAD HAMSTER (HAMMY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SAD HAMSTER (HAMMY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SAD HAMSTER.

בדוק את SAD HAMSTER תחזית המחיר עכשיו‏!

HAMMY למטבעות מקומיים

SAD HAMSTER (HAMMY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SAD HAMSTER (HAMMY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HAMMY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על SAD HAMSTER (HAMMY)

כמה שווה SAD HAMSTER (HAMMY) היום?
החי HAMMYהמחיר ב USD הוא 0.00107673 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HAMMY ל USD?
המחיר הנוכחי של HAMMY ל USD הוא $ 0.00107673. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SAD HAMSTER?
שווי השוק של HAMMY הוא $ 1.08M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HAMMY?
ההיצע במחזור של HAMMY הוא 999.88M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HAMMY?
‏‏HAMMY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.077248 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HAMMY?
HAMMY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של HAMMY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HAMMY הוא -- USD.
האם HAMMY יעלה השנה?
HAMMY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HAMMY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
SAD HAMSTER (HAMMY) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.