SAD HAMSTER (HAMMY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00107056 $ 0.00107056 $ 0.00107056 24 שעות נמוך $ 0.00126667 $ 0.00126667 $ 0.00126667 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00107056$ 0.00107056 $ 0.00107056 גבוה 24 שעות $ 0.00126667$ 0.00126667 $ 0.00126667 שיא כל הזמנים $ 0.077248$ 0.077248 $ 0.077248 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.32% שינוי מחיר (1D) -12.44% שינוי מחיר (7D) -14.68% שינוי מחיר (7D) -14.68%

SAD HAMSTER (HAMMY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00107673. במהלך 24 השעות האחרונות, HAMMY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00107056 לבין שיא של $ 0.00126667, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HAMMYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.077248, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HAMMY השתנה ב +0.32% במהלך השעה האחרונה, -12.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SAD HAMSTER (HAMMY) מידע שוק

שווי שוק $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M אספקת מחזור 999.88M 999.88M 999.88M אספקה כוללת 999,883,064.611383 999,883,064.611383 999,883,064.611383

שווי השוק הנוכחי של SAD HAMSTER הוא $ 1.08M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HAMMY הוא 999.88M, עם היצע כולל של 999883064.611383. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.08M.