RXR Coin סֵמֶל

RXR Coin מחיר (RXRC)

לא רשום

$0.077528
+0.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
RXR Coin (RXRC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:44:55 (UTC+8)

RXR Coin (RXRC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.57%

+0.42%

-0.01%

-0.01%

RXR Coin (RXRC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.077528. במהלך 24 השעות האחרונות, RXRC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.075532 לבין שיא של $ 0.079793, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RXRCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.285265, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RXRC השתנה ב -0.57% במהלך השעה האחרונה, +0.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

RXR Coin (RXRC) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של RXR Coin הוא $ 3.10M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RXRC הוא 40.00M, עם היצע כולל של 380000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.46M.

RXR Coin (RXRC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של RXR Coinל USDהיה $ +0.00032579.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRXR Coin ל USDהיה . $ +37.4599846995.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRXR Coin ל USDהיה $ -0.0491575742.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של RXR Coinל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00032579+0.42%
30 ימים$ +37.4599846995+48,318.01%
60 ימים$ -0.0491575742-63.40%
90 ימים$ 0--

מה זהRXR Coin (RXRC)

“One-Dollar Purchase” is a crowdfunding and lottery project which has a wide audience around the world. It allows users to participate with minimal investment for the chance to win high-value items, such as: “$10 win 1BTC”. RXR.Lab is a blockchain-based project that aims to revolutionize the traditional crowdfunding and gambling industries by integrating “Real World Assets (RWA)” with blockchain technology. RXR.lab innovatively introduces "listed company mechanism and blockchain technology" into the crowdfunding and gambling industry to create a “crypto lottery system”: even if you don't win, you may be able to recover part or all of your cost，adding a layer of fairness to the gaming experience. And also, RXR.lab is on creating an “equity-based system”, where users can earn platform shares through the purchase of RXRC tokens. This model allows token holders to share in the platform's profits, much like traditional shareholders in a public company.

RXR Coin (RXRC) משאב

RXR Coinתחזית מחיר (USD)

RXR Coin (RXRC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של RXR Coin (RXRC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RXRC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על RXR Coin (RXRC)

כמה שווה RXR Coin (RXRC) היום?
החי RXRCהמחיר ב USD הוא 0.077528 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RXRC ל USD?
המחיר הנוכחי של RXRC ל USD הוא $ 0.077528. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של RXR Coin?
שווי השוק של RXRC הוא $ 3.10M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RXRC?
ההיצע במחזור של RXRC הוא 40.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RXRC?
‏‏RXRC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.285265 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RXRC?
RXRC ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של RXRC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RXRC הוא -- USD.
האם RXRC יעלה השנה?
RXRC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RXRC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:44:55 (UTC+8)

RXR Coin (RXRC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.