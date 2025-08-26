RXR Coin (RXRC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.075532 גבוה 24 שעות $ 0.079793 שיא כל הזמנים $ 0.285265 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.57% שינוי מחיר (1D) +0.42% שינוי מחיר (7D) -0.01%

RXR Coin (RXRC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.077528. במהלך 24 השעות האחרונות, RXRC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.075532 לבין שיא של $ 0.079793, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RXRCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.285265, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RXRC השתנה ב -0.57% במהלך השעה האחרונה, +0.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

RXR Coin (RXRC) מידע שוק

שווי שוק $ 3.10M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 29.46M אספקת מחזור 40.00M אספקה כוללת 380,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של RXR Coin הוא $ 3.10M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RXRC הוא 40.00M, עם היצע כולל של 380000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.46M.