Running Away Balloon מחיר היום

מחיר Running Away Balloon (BALLOON) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 10.57% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BALLOON ל USD הוא $ 0 לכל BALLOON.

Running Away Balloon כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 81,132, עם היצע במחזור של 999.91M BALLOON. ב‑24 השעות האחרונות, BALLOON סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BALLOON נע ב +4.40% בשעה האחרונה ו +29.67% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Running Away Balloon (BALLOON) מידע שוק

שווי שוק $ 81.13K$ 81.13K $ 81.13K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 81.13K$ 81.13K $ 81.13K אספקת מחזור 999.91M 999.91M 999.91M אספקה כוללת 999,910,134.226541 999,910,134.226541 999,910,134.226541

שווי השוק הנוכחי של Running Away Balloon הוא $ 81.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BALLOON הוא 999.91M, עם היצע כולל של 999910134.226541. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 81.13K.