Rowan Coin מחיר היום

מחיר Rowan Coin (RWN) בזמן אמת היום הוא $ 0.00108892, עם שינוי של 9.51% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RWN ל USD הוא $ 0.00108892 לכל RWN.

Rowan Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 212,345, עם היצע במחזור של 195.00M RWN. ב‑24 השעות האחרונות, RWN סחר בין $ 0.00108873 (נמוך) ל $ 0.0012662 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.364176, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RWN נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו -31.13% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Rowan Coin (RWN) מידע שוק

שווי שוק $ 212.35K$ 212.35K $ 212.35K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 593.48K$ 593.48K $ 593.48K אספקת מחזור 195.00M 195.00M 195.00M אספקה כוללת 545,000,000.0 545,000,000.0 545,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Rowan Coin הוא $ 212.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RWN הוא 195.00M, עם היצע כולל של 545000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 593.48K.