RIFT AI סֵמֶל

RIFT AI מחיר (RIFT)

1 RIFT ל USDמחיר חי:

$0.00905088
$0.00905088
-15.30%1D
RIFT AI (RIFT) טבלת מחירים חיה
RIFT AI (RIFT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

RIFT AI (RIFT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00905088. במהלך 24 השעות האחרונות, RIFT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00902335 לבין שיא של $ 0.0111801, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RIFTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02960724, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00606932.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RIFT השתנה ב -0.47% במהלך השעה האחרונה, -15.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

RIFT AI (RIFT) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של RIFT AI הוא $ 9.07M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RIFT הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999997078.0501. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.07M.

RIFT AI (RIFT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של RIFT AIל USDהיה $ -0.00164398504864455.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRIFT AI ל USDהיה . $ +0.0010541985.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRIFT AI ל USDהיה $ +0.0028994041.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של RIFT AIל USDהיה $ -0.001594752622194834.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00164398504864455-15.37%
30 ימים$ +0.0010541985+11.65%
60 ימים$ +0.0028994041+32.03%
90 ימים$ -0.001594752622194834-14.98%

מה זהRIFT AI (RIFT)

The Rift Platform is the “Shopify App Store for AI Agents” - it lists and sells AI modules that will allow anyone to supercharge their AI agent and seamlessly give it skills ranging from validating blockchain nodes to creating and selling NFT art on a custom storefront, and much more. The problem today is that most of these AI agents are financially dumb immediately post-launch (e.g. only being able to post on X) and making them “smart” requires significant development effort and specialized knowledge. The Rift Platform aims to seamlessly give these agents the skills needed to actually become real revenue-generating entities and manage their treasuries with minimal development effort.

RIFT AI (RIFT) משאב

RIFT AIתחזית מחיר (USD)

RIFT AI (RIFT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של RIFT AI (RIFT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RIFT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על RIFT AI (RIFT)

כמה שווה RIFT AI (RIFT) היום?
החי RIFTהמחיר ב USD הוא 0.00905088 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RIFT ל USD?
המחיר הנוכחי של RIFT ל USD הוא $ 0.00905088. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של RIFT AI?
שווי השוק של RIFT הוא $ 9.07M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RIFT?
ההיצע במחזור של RIFT הוא 1000.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RIFT?
‏‏RIFT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02960724 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RIFT?
RIFT ‏‏רשם מחירATL של 0.00606932 USD.
מהו נפח המסחר של RIFT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RIFT הוא -- USD.
האם RIFT יעלה השנה?
RIFT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RIFT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

