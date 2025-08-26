RIFT AI מחיר (RIFT)
RIFT AI (RIFT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00905088. במהלך 24 השעות האחרונות, RIFT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00902335 לבין שיא של $ 0.0111801, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RIFTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02960724, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00606932.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, RIFT השתנה ב -0.47% במהלך השעה האחרונה, -15.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של RIFT AI הוא $ 9.07M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RIFT הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999997078.0501. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.07M.
במהלך היום, השינוי במחיר של RIFT AIל USDהיה $ -0.00164398504864455.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRIFT AI ל USDהיה . $ +0.0010541985.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRIFT AI ל USDהיה $ +0.0028994041.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של RIFT AIל USDהיה $ -0.001594752622194834.
|הַיוֹם
|$ -0.00164398504864455
|-15.37%
|30 ימים
|$ +0.0010541985
|+11.65%
|60 ימים
|$ +0.0028994041
|+32.03%
|90 ימים
|$ -0.001594752622194834
|-14.98%
The Rift Platform is the “Shopify App Store for AI Agents” - it lists and sells AI modules that will allow anyone to supercharge their AI agent and seamlessly give it skills ranging from validating blockchain nodes to creating and selling NFT art on a custom storefront, and much more. The problem today is that most of these AI agents are financially dumb immediately post-launch (e.g. only being able to post on X) and making them “smart” requires significant development effort and specialized knowledge. The Rift Platform aims to seamlessly give these agents the skills needed to actually become real revenue-generating entities and manage their treasuries with minimal development effort.
MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!
