RIFT AI (RIFT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00902335 $ 0.00902335 $ 0.00902335 24 שעות נמוך $ 0.0111801 $ 0.0111801 $ 0.0111801 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00902335$ 0.00902335 $ 0.00902335 גבוה 24 שעות $ 0.0111801$ 0.0111801 $ 0.0111801 שיא כל הזמנים $ 0.02960724$ 0.02960724 $ 0.02960724 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00606932$ 0.00606932 $ 0.00606932 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.47% שינוי מחיר (1D) -15.37% שינוי מחיר (7D) -12.23% שינוי מחיר (7D) -12.23%

RIFT AI (RIFT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00905088. במהלך 24 השעות האחרונות, RIFT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00902335 לבין שיא של $ 0.0111801, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RIFTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02960724, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00606932.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RIFT השתנה ב -0.47% במהלך השעה האחרונה, -15.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

RIFT AI (RIFT) מידע שוק

שווי שוק $ 9.07M$ 9.07M $ 9.07M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.07M$ 9.07M $ 9.07M אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,997,078.0501 999,997,078.0501 999,997,078.0501

שווי השוק הנוכחי של RIFT AI הוא $ 9.07M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RIFT הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999997078.0501. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.07M.