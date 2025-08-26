Rifampicin ($RIF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0023446 $ 0.0023446 $ 0.0023446 24 שעות נמוך $ 0.00339484 $ 0.00339484 $ 0.00339484 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0023446$ 0.0023446 $ 0.0023446 גבוה 24 שעות $ 0.00339484$ 0.00339484 $ 0.00339484 שיא כל הזמנים $ 0.247831$ 0.247831 $ 0.247831 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00137371$ 0.00137371 $ 0.00137371 שינוי מחיר (שעה אחת) +2.62% שינוי מחיר (1D) -23.14% שינוי מחיר (7D) +7.42% שינוי מחיר (7D) +7.42%

Rifampicin ($RIF) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00245024. במהלך 24 השעות האחרונות, $RIF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0023446 לבין שיא של $ 0.00339484, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $RIFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.247831, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00137371.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $RIF השתנה ב +2.62% במהלך השעה האחרונה, -23.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rifampicin ($RIF) מידע שוק

שווי שוק $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M אספקת מחזור 999.66M 999.66M 999.66M אספקה כוללת 999,655,351.8 999,655,351.8 999,655,351.8

שווי השוק הנוכחי של Rifampicin הוא $ 2.45M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $RIF הוא 999.66M, עם היצע כולל של 999655351.8. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.45M.