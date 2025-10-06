4 מחיר היום

מחיר 4 (4) בזמן אמת היום הוא $ 0.04319, עם שינוי של 4.95% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 4 ל USD הוא $ 0.04319 לכל 4.

4 כרגע מדורג במקום #487 לפי שווי שוק של $ 43.19M, עם היצע במחזור של 1.00B 4. ב‑24 השעות האחרונות, 4 סחר בין $ 0.04019 (נמוך) ל $ 0.0451 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.3006185668115678, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000099081384903154.

ביצועים לטווח קצר, 4 נע ב -0.79% בשעה האחרונה ו -34.99% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.41M.

4 (4) מידע שוק

דירוג No.487 שווי שוק $ 43.19M$ 43.19M $ 43.19M נפח (24 שעות) $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 43.19M$ 43.19M $ 43.19M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 100.00% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של 4 הוא $ 43.19M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.41M. ההיצע במחזור של 4 הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 43.19M.