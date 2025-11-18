Retail DAO מחיר היום

מחיר Retail DAO (RETAIL) בזמן אמת היום הוא $ 0.00100988, עם שינוי של 6.85% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RETAIL ל USD הוא $ 0.00100988 לכל RETAIL.

Retail DAO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 732,372, עם היצע במחזור של 728.40M RETAIL. ב‑24 השעות האחרונות, RETAIL סחר בין $ 0.00090022 (נמוך) ל $ 0.00100545 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00157166, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00078361.

ביצועים לטווח קצר, RETAIL נע ב +1.02% בשעה האחרונה ו +10.28% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Retail DAO (RETAIL) מידע שוק

שווי שוק $ 732.37K$ 732.37K $ 732.37K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M אספקת מחזור 728.40M 728.40M 728.40M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Retail DAO הוא $ 732.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RETAIL הוא 728.40M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.01M.