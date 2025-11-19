Retail DAO (RETAIL) תחזית מחיר (USD)

קבל Retail DAO תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה RETAIL יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות RETAIL

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Retail DAO % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Retail DAO תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Retail DAO (RETAIL) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Retail DAO ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001021 בשנת 2025. Retail DAO (RETAIL) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Retail DAO ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001072 בשנת 2026. Retail DAO (RETAIL) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של RETAIL הוא $ 0.001126 עם 10.25% שיעור צמיחה. Retail DAO (RETAIL) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של RETAIL הוא $ 0.001182 עם 15.76% שיעור צמיחה. Retail DAO (RETAIL) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של RETAIL הוא $ 0.001241 עם 21.55% שיעור צמיחה. Retail DAO (RETAIL) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של RETAIL הוא $ 0.001303 עם 27.63% שיעור צמיחה. Retail DAO (RETAIL) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Retail DAO עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.002123. Retail DAO (RETAIL) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Retail DAO עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.003459. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.001021 0.00%

2026 $ 0.001072 5.00%

2027 $ 0.001126 10.25%

2028 $ 0.001182 15.76%

2029 $ 0.001241 21.55%

2030 $ 0.001303 27.63%

2031 $ 0.001369 34.01%

2032 $ 0.001437 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.001509 47.75%

2034 $ 0.001584 55.13%

2035 $ 0.001664 62.89%

2036 $ 0.001747 71.03%

2037 $ 0.001834 79.59%

2038 $ 0.001926 88.56%

2039 $ 0.002022 97.99%

2040 $ 0.002123 107.89% הצג עוד לטווח קצר Retail DAO תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.001021 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.001021 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.001022 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.001025 0.41% Retail DAO (RETAIL) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורRETAILב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.001021 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Retail DAO (RETAIL) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורRETAIL , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.001021 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Retail DAO (RETAIL) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורRETAIL , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.001022 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Retail DAO (RETAIL) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורRETAIL הוא $0.001025 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Retail DAO מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 743.60K$ 743.60K $ 743.60K אספקת מחזור 728.40M 728.40M 728.40M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר RETAIL העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, RETAIL יש כמות במעגל של 728.40M ושווי שוק כולל של $ 743.60K. צפה RETAIL במחיר חי

Retail DAO מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בRetail DAOדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלRetail DAO הוא 0.001021USD. היצע במחזור של Retail DAO(RETAIL) הוא 728.40M RETAIL , מה שמעניק לו שווי שוק של $743,602 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 9.67% $ 0 $ 0.001039 $ 0

7 ימים 13.72% $ 0.000140 $ 0.001034 $ 0.000788

30 ימים 3.58% $ 0.000036 $ 0.001034 $ 0.000788 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Retail DAO הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 9.67% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Retail DAO נסחר בשיא של $0.001034 ושפל של $0.000788 . נרשם שינוי במחיר של 13.72% . מגמה אחרונה זו מציגה אתRETAIL הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Retail DAO חווה 3.58% שינוי, המשקף בערך $0.000036 לערכו. זה מצביע על כך ש RETAIL עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Retail DAO (RETAIL) מודול חיזוי מחיר עובד? Retail DAO מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של RETAILעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךRetail DAO לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של RETAIL , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Retail DAO. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלRETAIL . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלRETAIL כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Retail DAO.

מדוע RETAIL חיזוי מחירים חשוב?

RETAIL תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם RETAIL כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, RETAIL ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של RETAIL בחודש הבא? על פי Retail DAO (RETAIL) כלי תחזית המחירים, המחיר RETAIL הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 RETAIL בשנת 2026? המחיר של 1 Retail DAO (RETAIL) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, RETAIL יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של RETAIL בשנת 2027? Retail DAO (RETAIL) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 RETAIL עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של RETAIL בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Retail DAO (RETAIL) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של RETAIL בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Retail DAO (RETAIL) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 RETAIL בשנת 2030? המחיר של 1 Retail DAO (RETAIL) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, RETAIL יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי RETAIL תחזית המחיר בשנת 2040? Retail DAO (RETAIL) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 RETAIL עד שנת 2040. הירשם עכשיו