Retail DAO (RETAIL) תחזית מחיר (USD)

קבל Retail DAO תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה RETAIL יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Retail DAO
%

*כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש.

Retail DAO חיזוי מחיר
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 02:10:03 (UTC+8)

Retail DAO תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD)

Retail DAO (RETAIL) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה)

על פי התחזית שלך, Retail DAO ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001021 בשנת 2025.

Retail DAO (RETAIL) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה)

על פי התחזית שלך, Retail DAO ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001072 בשנת 2026.

Retail DAO (RETAIL) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים)

על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של RETAIL הוא $ 0.001126 עם 10.25% שיעור צמיחה.

Retail DAO (RETAIL) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של RETAIL הוא $ 0.001182 עם 15.76% שיעור צמיחה.

Retail DAO (RETAIL) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של RETAIL הוא $ 0.001241 עם 21.55% שיעור צמיחה.

Retail DAO (RETAIL) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של RETAIL הוא $ 0.001303 עם 27.63% שיעור צמיחה.

Retail DAO (RETAIL) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Retail DAO עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.002123.

Retail DAO (RETAIL) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים)

בשנת 2050, המחיר של Retail DAO עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.003459.

שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2025
    $ 0.001021
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001072
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001126
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001182
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001241
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001303
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001369
    34.01%
  • 2032
    $ 0.001437
    40.71%
שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2033
    $ 0.001509
    47.75%
  • 2034
    $ 0.001584
    55.13%
  • 2035
    $ 0.001664
    62.89%
  • 2036
    $ 0.001747
    71.03%
  • 2037
    $ 0.001834
    79.59%
  • 2038
    $ 0.001926
    88.56%
  • 2039
    $ 0.002022
    97.99%
  • 2040
    $ 0.002123
    107.89%
הצג עוד

לטווח קצר Retail DAO תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום

תאריך
תחזית מחיר
צְמִיחָה
  • November 19, 2025(הַיוֹם)
    $ 0.001021
    0.00%
  • November 20, 2025(מחר)
    $ 0.001021
    0.01%
  • November 26, 2025(השבוע)
    $ 0.001022
    0.10%
  • December 19, 2025(30 ימים)
    $ 0.001025
    0.41%
Retail DAO (RETAIL) תחזית מחירים להיום

המחיר החזוי עבורRETAILב November 19, 2025(הַיוֹם), הוא $0.001021. תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום.

Retail DAO (RETAIL) תחזית מחירים למחר

עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורRETAIL , בשימוש 5%שיעור צמיחה שנתי , היא $0.001021. תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו.

Retail DAO (RETAIL) תחזית מחירים להשבוע

לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורRETAIL , בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.001022. תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים.

Retail DAO (RETAIL) תחזית מחיר ל 30 ימים

בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורRETAIL הוא $0.001025. תחזית זו נגזרת בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Retail DAO

--

$ 743.60K
$ 743.60K$ 743.60K

728.40M
728.40M 728.40M

המחיר RETAIL העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות.
בנוסף, RETAIL יש כמות במעגל של 728.40M ושווי שוק כולל של $ 743.60K.

Retail DAO מחיר היסטורי

על פי הנתונים העדכניים שנאספו בRetail DAOדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלRetail DAO הוא 0.001021USD. היצע במחזור של Retail DAO(RETAIL) הוא728.40M RETAIL , מה שמעניק לו שווי שוק של $743,602.

תְקוּפָה
לשנות(%)
לשנות(USD)
גָבוֹהַ
נָמוּך
  • 24 שעות
    9.67%
    $ 0
    $ 0.001039
    $ 0
  • 7 ימים
    13.72%
    $ 0.000140
    $ 0.001034
    $ 0.000788
  • 30 ימים
    3.58%
    $ 0.000036
    $ 0.001034
    $ 0.000788
ביצועים במשך 24 שעות

ב-24 השעות האחרונות,Retail DAO הראה תנועת מחירים של$0 , המשקפת9.67% שינוי של בערך.

ביצועים במשך 7 ימים

במהלך 7 הימים האחרונים,Retail DAO נסחר בשיא של $0.001034 ושפל של $0.000788. נרשם שינוי במחיר של13.72%. מגמה אחרונה זו מציגה אתRETAIL הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק.

ביצועים במשך 30 ימים

בחודש האחרון,Retail DAO חווה 3.58%שינוי, המשקף בערך $0.000036 לערכו. זה מצביע על כך ש RETAIL עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Retail DAO (RETAIL) מודול חיזוי מחיר עובד?

Retail DAO מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של RETAILעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן.

1. הזן את תחזית הצמיחה שלך

התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךRetail DAO לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים.

2. חשב את המחיר העתידי

לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של RETAIL , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן.

3. חקור תרחישים שונים

ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Retail DAO. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר.

4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה

המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלRETAIL .

אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים

כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים:

ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים.

להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה.

אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלRETAIL כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי.

התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Retail DAO.

מדוע RETAIL חיזוי מחירים חשוב?

RETAIL תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ):

האם RETAIL כדאי להשקיע עכשיו?
על פי התחזיות שלך, RETAIL ישיג -- ב undefined, מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול.
מהי תחזית המחיר של RETAIL בחודש הבא?
על פי Retail DAO (RETAIL) כלי תחזית המחירים, המחיר RETAIL הצפוי יגיע ל -- ב undefined.
כמה יעלה 1 RETAIL בשנת 2026?
המחיר של 1 Retail DAO (RETAIL) היום הוא --. על פי מודול התחזית שלעיל, RETAIL יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2026.
מהו המחיר החזוי של RETAIL בשנת 2027?
Retail DAO (RETAIL) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 RETAIL עד שנת 2027.
מהו מחיר היעד המשוער של RETAIL בשנת 2028?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Retail DAO (RETAIL) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028.
מהו מחיר היעד המשוער של RETAIL בשנת 2029?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Retail DAO (RETAIL) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029.
כמה יעלה 1 RETAIL בשנת 2030?
המחיר של 1 Retail DAO (RETAIL) היום הוא --. על פי מודול התחזית שלעיל, RETAIL יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2030.
מהי RETAIL תחזית המחיר בשנת 2040?
Retail DAO (RETAIL) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 RETAIL עד שנת 2040.
כתב ויתור

התוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחיר הקריפטו שלנו מבוסס על מידע ומשוב שסופקו לנו על ידי משתמשי MEXC ו/או מקורות צד שלישי אחרים. הוא מוצג לך על בסיס "כמות שהוא" למטרות מידע והמחשה בלבד, ללא כל מצג או אחריות מכל סוג שהוא. חשוב לציין כי תחזיות המחיר המוצגות עשויות להיות אינן מדויקות ואין להתייחס אליהן ככאלה. המחירים העתידיים עשויים להיות שונים באופן משמעותי מהתחזיות המוצגות, ואין להסתמך עליהם לצורך החלטות השקעה.

יתר על כן, אין לראות בתוכן זה ייעוץ פיננסי, ואין בו כדי להמליץ על רכישת מוצר או שירות ספציפי כלשהו. MEXC לא תישא באחריות כלפיך בשום צורה להפסדים שעלולים להיגרם לך כתוצאה מהפניה, שימוש ו/או הסתמכות על כל תוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחירי הקריפטו שלנו. חיוני להיות מודע לכך שמחירי נכסים דיגיטליים נתונים לסיכון שוק גבוה ולתנודתיות מחירים. ערך ההשקעה שלך עשוי גם לרדת וגם לעלות, ואין שום ערובה להחזרת הסכום שהושקע בהתחלה. בסופו של דבר, אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך, ו-MEXC אינה אחראית להפסדים שאתה עלול להיגרם לך. אנא זכור שביצועי העבר אינם מנבא אמין לביצועים עתידיים. עליך להשקיע רק במוצרים שאתה מכיר ומבינים את הסיכונים הנלווים. שקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך, והתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני קבלת החלטות השקעה.