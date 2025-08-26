עוד על REUSD

Resupply USD סֵמֶל

Resupply USD מחיר (REUSD)

לא רשום

1 REUSD ל USDמחיר חי:

$0.990163
$0.990163$0.990163
0.00%1D
mexc
USD
Resupply USD (REUSD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:44:05 (UTC+8)

Resupply USD (REUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.988986
$ 0.988986$ 0.988986
24 שעות נמוך
$ 0.990628
$ 0.990628$ 0.990628
גבוה 24 שעות

$ 0.988986
$ 0.988986$ 0.988986

$ 0.990628
$ 0.990628$ 0.990628

$ 1.023
$ 1.023$ 1.023

$ 0.969015
$ 0.969015$ 0.969015

-0.01%

+0.06%

-0.05%

-0.05%

Resupply USD (REUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.990166. במהלך 24 השעות האחרונות, REUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.988986 לבין שיא של $ 0.990628, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. REUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.023, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.969015.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, REUSD השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, +0.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Resupply USD (REUSD) מידע שוק

$ 86.45M
$ 86.45M$ 86.45M

--
----

$ 86.45M
$ 86.45M$ 86.45M

87.31M
87.31M 87.31M

87,311,447.41824837
87,311,447.41824837 87,311,447.41824837

שווי השוק הנוכחי של Resupply USD הוא $ 86.45M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של REUSD הוא 87.31M, עם היצע כולל של 87311447.41824837. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 86.45M.

Resupply USD (REUSD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Resupply USDל USDהיה $ +0.00056007.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלResupply USD ל USDהיה . $ -0.0001605059.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלResupply USD ל USDהיה $ +0.0011142337.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Resupply USDל USDהיה $ +0.0001421867090149.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00056007+0.06%
30 ימים$ -0.0001605059-0.01%
60 ימים$ +0.0011142337+0.11%
90 ימים$ +0.0001421867090149+0.01%

מה זהResupply USD (REUSD)

A decentralized stablecoin backed by Collateralized Debt Positions (CDP), leveraging the liquidity and stability of lending markets. The Resupply stablecoin is backed by other stablecoins that are earning interest on other lending markets. Designed to maximize yield returns by having the borrow rate always be half the lending rate being earned, half the risk-free rate, or two percent, whichever is greater. Emissions are designed for long-term sustainability by directing at three groups: the insurance pool, voting incentives, and directly at borrowers. The revenue that borrowers generate will directly correlate with the emissions directed towards them. The more revenue a borrower generates for Resupply, the greater the share of emissions it will receive. Targeted platforms for launch are Curve Lend and Fraxlend.

Resupply USD (REUSD) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Resupply USDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Resupply USD (REUSD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Resupply USD (REUSD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Resupply USD.

בדוק את Resupply USD תחזית המחיר עכשיו‏!

REUSD למטבעות מקומיים

Resupply USD (REUSD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Resupply USD (REUSD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על REUSD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Resupply USD (REUSD)

כמה שווה Resupply USD (REUSD) היום?
החי REUSDהמחיר ב USD הוא 0.990166 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי REUSD ל USD?
המחיר הנוכחי של REUSD ל USD הוא $ 0.990166. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Resupply USD?
שווי השוק של REUSD הוא $ 86.45M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של REUSD?
ההיצע במחזור של REUSD הוא 87.31M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של REUSD?
‏‏REUSD השיג מחיר שיא (ATH) של 1.023 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של REUSD?
REUSD ‏‏רשם מחירATL של 0.969015 USD.
מהו נפח המסחר של REUSD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור REUSD הוא -- USD.
האם REUSD יעלה השנה?
REUSD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את REUSD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
