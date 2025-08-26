Resupply USD (REUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.988986 $ 0.988986 $ 0.988986 24 שעות נמוך $ 0.990628 $ 0.990628 $ 0.990628 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.988986$ 0.988986 $ 0.988986 גבוה 24 שעות $ 0.990628$ 0.990628 $ 0.990628 שיא כל הזמנים $ 1.023$ 1.023 $ 1.023 המחיר הנמוך ביותר $ 0.969015$ 0.969015 $ 0.969015 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.01% שינוי מחיר (1D) +0.06% שינוי מחיר (7D) -0.05% שינוי מחיר (7D) -0.05%

Resupply USD (REUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.990166. במהלך 24 השעות האחרונות, REUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.988986 לבין שיא של $ 0.990628, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. REUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.023, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.969015.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, REUSD השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, +0.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Resupply USD (REUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 86.45M$ 86.45M $ 86.45M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 86.45M$ 86.45M $ 86.45M אספקת מחזור 87.31M 87.31M 87.31M אספקה כוללת 87,311,447.41824837 87,311,447.41824837 87,311,447.41824837

שווי השוק הנוכחי של Resupply USD הוא $ 86.45M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של REUSD הוא 87.31M, עם היצע כולל של 87311447.41824837. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 86.45M.