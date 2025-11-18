PulseChain Peacock מחיר היום

מחיר PulseChain Peacock (PCOCK) בזמן אמת היום הוא $ 0.00935097, עם שינוי של 12.53% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PCOCK ל USD הוא $ 0.00935097 לכל PCOCK.

PulseChain Peacock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,891,367, עם היצע במחזור של 845.60M PCOCK. ב‑24 השעות האחרונות, PCOCK סחר בין $ 0.00816107 (נמוך) ל $ 0.01094153 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02875, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00191136.

ביצועים לטווח קצר, PCOCK נע ב +6.51% בשעה האחרונה ו -42.43% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

PulseChain Peacock (PCOCK) מידע שוק

שווי שוק $ 7.89M$ 7.89M $ 7.89M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.89M$ 7.89M $ 7.89M אספקת מחזור 845.60M 845.60M 845.60M אספקה כוללת 845,604,457.5791858 845,604,457.5791858 845,604,457.5791858

שווי השוק הנוכחי של PulseChain Peacock הוא $ 7.89M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PCOCK הוא 845.60M, עם היצע כולל של 845604457.5791858. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.89M.