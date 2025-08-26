Puff The Dragon (PUFF) מידע על מחיר (USD)

Puff The Dragon (PUFF) המחיר בזמן אמת של הוא $0.082978. במהלך 24 השעות האחרונות, PUFF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.082154 לבין שיא של $ 0.084271, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PUFFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.330448, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03916614.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PUFF השתנה ב +0.14% במהלך השעה האחרונה, -0.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Puff The Dragon (PUFF) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Puff The Dragon הוא $ 73.67M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PUFF הוא 888.89M, עם היצע כולל של 888888888.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 73.67M.