Puff The Dragon סֵמֶל

Puff The Dragon מחיר (PUFF)

לא רשום

1 PUFF ל USDמחיר חי:

$0.083128
-0.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Puff The Dragon (PUFF) טבלת מחירים חיה
Puff The Dragon (PUFF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.082154
24 שעות נמוך
$ 0.084271
גבוה 24 שעות

$ 0.082154
$ 0.084271
$ 0.330448
$ 0.03916614
+0.14%

-0.28%

-0.01%

-0.01%

Puff The Dragon (PUFF) המחיר בזמן אמת של הוא $0.082978. במהלך 24 השעות האחרונות, PUFF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.082154 לבין שיא של $ 0.084271, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PUFFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.330448, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03916614.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PUFF השתנה ב +0.14% במהלך השעה האחרונה, -0.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Puff The Dragon (PUFF) מידע שוק

$ 73.67M
--
$ 73.67M
888.89M
888,888,888.0
שווי השוק הנוכחי של Puff The Dragon הוא $ 73.67M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PUFF הוא 888.89M, עם היצע כולל של 888888888.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 73.67M.

Puff The Dragon (PUFF) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Puff The Dragonל USDהיה $ -0.00023655266476809.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPuff The Dragon ל USDהיה . $ +0.0058775557.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPuff The Dragon ל USDהיה $ +0.0170040840.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Puff The Dragonל USDהיה $ +0.00929345821564491.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00023655266476809-0.28%
30 ימים$ +0.0058775557+7.08%
60 ימים$ +0.0170040840+20.49%
90 ימים$ +0.00929345821564491+12.61%

מה זהPuff The Dragon (PUFF)

## What Is PUFF? Puff is the erc-20 memecoin token based around the mETH community. Puff is an innovative experiment - a blockchain interactive story where holders can experience a 6 chapter journey and choose their own path through it. Users may interact with Puff's story as it progresses in Puff's Penthouse inside methlab.xyz ## How Many PUFF Coins Are There in Circulation? Puff launched in March 2024 with 888,888,888 PUFF tokens created at genesis. There is no additional supply. 48.5% of the supply was unlocked at genesis, and the rest released over Chapters 2 to 6. ### Who Are the Founders of PUFF? Puff is a community led project with various early contributors passionate about mETH and onchain communities. ### Where Can I Buy PUFF? The initial liquidity Pool for Puff is inside Puff's Penthouse on methlab.xyz

Puff The Dragon (PUFF) משאב

האתר הרשמי

Puff The Dragonתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Puff The Dragon (PUFF) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Puff The Dragon (PUFF) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Puff The Dragon.

בדוק את Puff The Dragon תחזית המחיר עכשיו‏!

PUFF למטבעות מקומיים

Puff The Dragon (PUFF) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Puff The Dragon (PUFF) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PUFF הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Puff The Dragon (PUFF)

כמה שווה Puff The Dragon (PUFF) היום?
החי PUFFהמחיר ב USD הוא 0.082978 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PUFF ל USD?
המחיר הנוכחי של PUFF ל USD הוא $ 0.082978. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Puff The Dragon?
שווי השוק של PUFF הוא $ 73.67M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PUFF?
ההיצע במחזור של PUFF הוא 888.89M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PUFF?
‏‏PUFF השיג מחיר שיא (ATH) של 0.330448 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PUFF?
PUFF ‏‏רשם מחירATL של 0.03916614 USD.
מהו נפח המסחר של PUFF?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PUFF הוא -- USD.
האם PUFF יעלה השנה?
PUFF ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PUFF תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.