PudgyStrategy מחיר היום

מחיר PudgyStrategy (PUDGYSTR) בזמן אמת היום הוא $ 0.00103356, עם שינוי של 12.54% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PUDGYSTR ל USD הוא $ 0.00103356 לכל PUDGYSTR.

PudgyStrategy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,034,483, עם היצע במחזור של 1.00B PUDGYSTR. ב‑24 השעות האחרונות, PUDGYSTR סחר בין $ 0.00101009 (נמוך) ל $ 0.00118971 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0254713, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00101009.

ביצועים לטווח קצר, PUDGYSTR נע ב +1.53% בשעה האחרונה ו -40.69% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

PudgyStrategy (PUDGYSTR) מידע שוק

שווי שוק $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

