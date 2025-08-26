PRivaCY Coin (PRCY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00799823 גבוה 24 שעות $ 0.00844288 שיא כל הזמנים $ 3.0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.01% שינוי מחיר (1D) -4.14% שינוי מחיר (7D) -35.94%

PRivaCY Coin (PRCY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00801189. במהלך 24 השעות האחרונות, PRCY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00799823 לבין שיא של $ 0.00844288, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PRCYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PRCY השתנה ב -1.01% במהלך השעה האחרונה, -4.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-35.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PRivaCY Coin (PRCY) מידע שוק

שווי שוק $ 127.67K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 497.13K אספקת מחזור 15.94M אספקה כוללת 62,048,688.31271499

שווי השוק הנוכחי של PRivaCY Coin הוא $ 127.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PRCY הוא 15.94M, עם היצע כולל של 62048688.31271499. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 497.13K.