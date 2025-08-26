עוד על PRCY

PRivaCY Coin סֵמֶל

PRivaCY Coin מחיר (PRCY)

לא רשום

1 PRCY ל USDמחיר חי:

$0.00801189
$0.00801189$0.00801189
-4.10%1D
USD
PRivaCY Coin (PRCY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:20:04 (UTC+8)

PRivaCY Coin (PRCY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00799823
$ 0.00799823$ 0.00799823
24 שעות נמוך
$ 0.00844288
$ 0.00844288$ 0.00844288
גבוה 24 שעות

$ 0.00799823
$ 0.00799823$ 0.00799823

$ 0.00844288
$ 0.00844288$ 0.00844288

$ 3.0
$ 3.0$ 3.0

$ 0
$ 0$ 0

-1.01%

-4.14%

-35.94%

-35.94%

PRivaCY Coin (PRCY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00801189. במהלך 24 השעות האחרונות, PRCY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00799823 לבין שיא של $ 0.00844288, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PRCYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PRCY השתנה ב -1.01% במהלך השעה האחרונה, -4.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-35.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PRivaCY Coin (PRCY) מידע שוק

$ 127.67K
$ 127.67K$ 127.67K

--
----

$ 497.13K
$ 497.13K$ 497.13K

15.94M
15.94M 15.94M

62,048,688.31271499
62,048,688.31271499 62,048,688.31271499

שווי השוק הנוכחי של PRivaCY Coin הוא $ 127.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PRCY הוא 15.94M, עם היצע כולל של 62048688.31271499. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 497.13K.

PRivaCY Coin (PRCY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של PRivaCY Coinל USDהיה $ -0.000346622522370471.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPRivaCY Coin ל USDהיה . $ +0.0085872791.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPRivaCY Coin ל USDהיה $ +0.0176870651.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של PRivaCY Coinל USDהיה $ +0.0053189875786672582.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000346622522370471-4.14%
30 ימים$ +0.0085872791+107.18%
60 ימים$ +0.0176870651+220.76%
90 ימים$ +0.0053189875786672582+197.52%

מה זהPRivaCY Coin (PRCY)

PRivaCY Coin is a privacy blockchain which is secure, scalable and contains the ultimate privacy features. PRCY is a fully anonymous staking coin and payment system. PRCY contains superior privacy technology like Bulletproof, Haprocates Protocol, mandatory stealth addresses and transactions, RingCT & Ring Signatures in a staking chain. With PRCY it is possible to stake, run masternodes and mine PoA blocks.

PRivaCY Coin (PRCY) משאב

האתר הרשמי

PRivaCY Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה PRivaCY Coin (PRCY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות PRivaCY Coin (PRCY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור PRivaCY Coin.

בדוק את PRivaCY Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

PRCY למטבעות מקומיים

PRivaCY Coin (PRCY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של PRivaCY Coin (PRCY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PRCY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על PRivaCY Coin (PRCY)

כמה שווה PRivaCY Coin (PRCY) היום?
החי PRCYהמחיר ב USD הוא 0.00801189 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PRCY ל USD?
המחיר הנוכחי של PRCY ל USD הוא $ 0.00801189. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של PRivaCY Coin?
שווי השוק של PRCY הוא $ 127.67K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PRCY?
ההיצע במחזור של PRCY הוא 15.94M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PRCY?
‏‏PRCY השיג מחיר שיא (ATH) של 3.0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PRCY?
PRCY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PRCY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PRCY הוא -- USD.
האם PRCY יעלה השנה?
PRCY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PRCY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:20:04 (UTC+8)

PRivaCY Coin (PRCY) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.