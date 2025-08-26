PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01599713 $ 0.01599713 $ 0.01599713 24 שעות נמוך $ 0.01792095 $ 0.01792095 $ 0.01792095 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01599713$ 0.01599713 $ 0.01599713 גבוה 24 שעות $ 0.01792095$ 0.01792095 $ 0.01792095 שיא כל הזמנים $ 17.27$ 17.27 $ 17.27 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00882537$ 0.00882537 $ 0.00882537 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.54% שינוי מחיר (1D) -9.19% שינוי מחיר (7D) -6.79% שינוי מחיר (7D) -6.79%

PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01610335. במהלך 24 השעות האחרונות, CVP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01599713 לבין שיא של $ 0.01792095, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CVPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 17.27, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00882537.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CVP השתנה ב -0.54% במהלך השעה האחרונה, -9.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) מידע שוק

שווי שוק $ 521.86K$ 521.86K $ 521.86K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M אספקת מחזור 32.39M 32.39M 32.39M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של PowerPool Concentrated Voting Power הוא $ 521.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CVP הוא 32.39M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.61M.