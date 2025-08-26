PowerPool Concentrated Voting Power מחיר (CVP)
PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01610335. במהלך 24 השעות האחרונות, CVP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01599713 לבין שיא של $ 0.01792095, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CVPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 17.27, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00882537.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, CVP השתנה ב -0.54% במהלך השעה האחרונה, -9.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של PowerPool Concentrated Voting Power הוא $ 521.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CVP הוא 32.39M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.61M.
במהלך היום, השינוי במחיר של PowerPool Concentrated Voting Powerל USDהיה $ -0.00163018198698958.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPowerPool Concentrated Voting Power ל USDהיה . $ -0.0024098260.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPowerPool Concentrated Voting Power ל USDהיה $ +0.0012533156.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של PowerPool Concentrated Voting Powerל USDהיה $ -0.009466697407670524.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.00163018198698958
|-9.19%
|30 ימים
|$ -0.0024098260
|-14.96%
|60 ימים
|$ +0.0012533156
|+7.78%
|90 ימים
|$ -0.009466697407670524
|-37.02%
About PowerPool PowerPool actively manages the decentralized and permissionless DePIN network of Keepers (PowerAgent V2) enabling DeFi automation and empowering AI Agents by providing reliable and cost-effective transaction automation. PowerAgent V2 acts as a “Transaction Execution as a Service” tool, allowing users, protocols, and DAOs to streamline the execution process of daily on-chain routines, complex DeFi strategies, and decisions made by AI Agents. The protocol’s goal is to superpower L1/L2 networks by bringing in substantial liquidity, a massive userbase, and lots of transactions. Currently deployed on Ethereum (mainnet and the Sepolia testnet), Arbitrum One, Polygon, Gnosis, and Base, PowerPools aims to cover most major L1 and L2 chains in the near future. Transaction Execution as a Service The main service of PowerPool’s DePIN network of Keepers is the automatic execution of blockchain transactions and their sequences based on on-chain and off-chain triggers. On-chain automation opens up a whole new world of opportunities for multiple sectors of Web3: novel DeFi strategies, DAO management, streamlining protocol operation, AI Agents, etc. How does outsourcing transaction execution benefit the ecosystem? - AI Agents gain the ability to convert generated intents into on-chain actions, facilitating their interaction with Web3 protocols. - Users and protocols can engage in DeFi with improved efficiency, lower response times, and automate routine transactions to boost reliability and UX. - DAOs can set up autonomous payment streams, open up new asset management opportunities, and enhance governance procedures reducing the risk of human error.
