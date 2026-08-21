Pod the Squire מחיר היום

מחיר Pod the Squire (SQUIRE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00128812, עם שינוי של 15.22% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SQUIRE ל USD הוא $ 0.00128812 לכל SQUIRE.

Pod the Squire כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,290,136, עם היצע במחזור של 999.82M SQUIRE. ב‑24 השעות האחרונות, SQUIRE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0.00130572 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00777335, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SQUIRE נע ב +0.91% בשעה האחרונה ו +29.60% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 204.88K.

Pod the Squire (SQUIRE) מידע שוק

שווי שוק $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M נפח (24 שעות) $ 204.88K$ 204.88K $ 204.88K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M אספקת מחזור 999.82M 999.82M 999.82M אספקה כוללת 999,818,746.475829 999,818,746.475829 999,818,746.475829

שווי השוק הנוכחי של Pod the Squire הוא $ 1.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 204.88K. ההיצע במחזור של SQUIRE הוא 999.82M, עם היצע כולל של 999818746.475829. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.29M.