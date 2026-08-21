PETRO PENGUINS מחיר היום

מחיר PETRO PENGUINS (PENGO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.27% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PENGO ל USD הוא $ 0 לכל PENGO.

PETRO PENGUINS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 317,729, עם היצע במחזור של 999.98M PENGO. ב‑24 השעות האחרונות, PENGO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00771213, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PENGO נע ב -4.78% בשעה האחרונה ו +21.60% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 10.14K.

PETRO PENGUINS (PENGO) מידע שוק

שווי שוק $ 317.73K$ 317.73K $ 317.73K נפח (24 שעות) $ 10.14K$ 10.14K $ 10.14K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 317.73K$ 317.73K $ 317.73K אספקת מחזור 999.98M 999.98M 999.98M אספקה כוללת 999,977,645.092606 999,977,645.092606 999,977,645.092606

שווי השוק הנוכחי של PETRO PENGUINS הוא $ 317.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 10.14K. ההיצע במחזור של PENGO הוא 999.98M, עם היצע כולל של 999977645.092606. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 317.73K.