PayFi Strategy Token USDC מחיר היום

מחיר PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) בזמן אמת היום הוא $ 1.06, עם שינוי של 0.06% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PSTUSDC ל USD הוא $ 1.06 לכל PSTUSDC.

PayFi Strategy Token USDC כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 82,417,148, עם היצע במחזור של 77.73M PSTUSDC. ב‑24 השעות האחרונות, PSTUSDC סחר בין $ 1.059 (נמוך) ל $ 1.06 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.061, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.032.

ביצועים לטווח קצר, PSTUSDC נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +0.13% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) מידע שוק

שווי שוק $ 82.42M$ 82.42M $ 82.42M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 82.42M$ 82.42M $ 82.42M אספקת מחזור 77.73M 77.73M 77.73M אספקה כוללת 77,725,166.028343 77,725,166.028343 77,725,166.028343

