PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) תחזית מחיר (USD)

קבל PayFi Strategy Token USDC תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה PSTUSDC יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של PayFi Strategy Token USDC % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה PayFi Strategy Token USDC תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, PayFi Strategy Token USDC ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.06 בשנת 2025. PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, PayFi Strategy Token USDC ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.1130 בשנת 2026. PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של PSTUSDC הוא $ 1.1686 עם 10.25% שיעור צמיחה. PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של PSTUSDC הוא $ 1.2270 עם 15.76% שיעור צמיחה. PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של PSTUSDC הוא $ 1.2884 עם 21.55% שיעור צמיחה. PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של PSTUSDC הוא $ 1.3528 עם 27.63% שיעור צמיחה. PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של PayFi Strategy Token USDC עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 2.2036. PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של PayFi Strategy Token USDC עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 3.5895. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 1.06 0.00%

2026 $ 1.1130 5.00%

2027 $ 1.1686 10.25%

2028 $ 1.2270 15.76%

2029 $ 1.2884 21.55%

2030 $ 1.3528 27.63%

2031 $ 1.4205 34.01%

2032 $ 1.4915 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 1.5661 47.75%

2034 $ 1.6444 55.13%

2035 $ 1.7266 62.89%

2036 $ 1.8129 71.03%

2037 $ 1.9036 79.59%

2038 $ 1.9987 88.56%

2039 $ 2.0987 97.99%

2040 $ 2.2036 107.89% הצג עוד לטווח קצר PayFi Strategy Token USDC תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 1.06 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 1.0601 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 1.0610 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 1.0643 0.41% PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורPSTUSDCב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $1.06 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורPSTUSDC , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $1.0601 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורPSTUSDC , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $1.0610 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורPSTUSDC הוא $1.0643 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית PayFi Strategy Token USDC מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 82.44M$ 82.44M $ 82.44M אספקת מחזור 77.80M 77.80M 77.80M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר PSTUSDC העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, PSTUSDC יש כמות במעגל של 77.80M ושווי שוק כולל של $ 82.44M. צפה PSTUSDC במחיר חי

PayFi Strategy Token USDC מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בPayFi Strategy Token USDCדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלPayFi Strategy Token USDC הוא 1.06USD. היצע במחזור של PayFi Strategy Token USDC(PSTUSDC) הוא 77.80M PSTUSDC , מה שמעניק לו שווי שוק של $82,443,949 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.02% $ 0.000211 $ 1.06 $ 1.059

7 ימים 0.06% $ 0.000663 $ 1.0604 $ 1.0534

30 ימים 0.61% $ 0.006418 $ 1.0604 $ 1.0534 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,PayFi Strategy Token USDC הראה תנועת מחירים של $0.000211 , המשקפת 0.02% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,PayFi Strategy Token USDC נסחר בשיא של $1.0604 ושפל של $1.0534 . נרשם שינוי במחיר של 0.06% . מגמה אחרונה זו מציגה אתPSTUSDC הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,PayFi Strategy Token USDC חווה 0.61% שינוי, המשקף בערך $0.006418 לערכו. זה מצביע על כך ש PSTUSDC עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) מודול חיזוי מחיר עובד? PayFi Strategy Token USDC מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של PSTUSDCעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךPayFi Strategy Token USDC לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של PSTUSDC , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של PayFi Strategy Token USDC. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלPSTUSDC . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלPSTUSDC כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של PayFi Strategy Token USDC.

מדוע PSTUSDC חיזוי מחירים חשוב?

PSTUSDC תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם PSTUSDC כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, PSTUSDC ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של PSTUSDC בחודש הבא? על פי PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) כלי תחזית המחירים, המחיר PSTUSDC הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 PSTUSDC בשנת 2026? המחיר של 1 PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, PSTUSDC יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של PSTUSDC בשנת 2027? PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 PSTUSDC עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של PSTUSDC בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של PSTUSDC בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 PSTUSDC בשנת 2030? המחיר של 1 PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, PSTUSDC יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי PSTUSDC תחזית המחיר בשנת 2040? PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 PSTUSDC עד שנת 2040.