Patriot (PATRIOT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0083856$ 0.0083856 $ 0.0083856 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.21% שינוי מחיר (1D) -8.86% שינוי מחיר (7D) +0.15% שינוי מחיר (7D) +0.15%

Patriot (PATRIOT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PATRIOT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PATRIOTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0083856, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PATRIOT השתנה ב -0.21% במהלך השעה האחרונה, -8.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Patriot (PATRIOT) מידע שוק

שווי שוק $ 3.17M$ 3.17M $ 3.17M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.17M$ 3.17M $ 3.17M אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Patriot הוא $ 3.17M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PATRIOT הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.17M.