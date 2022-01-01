Patriot (PATRIOT) טוקנומיקה
Honoring a Legacy of Patriotism
$PATRIOT is honoring Donald J. Trump with a bronze statue, commemorating the sacrifices he’s made to preserve the fabric of American society. Through God's intervention, he continues to fight for us all.
Donald J. Trump's commitment to “America First” is emphasized by his policies that are centered around economic prosperity, preserving the constitution and enhanced security measures to ensure the safety of every citizen.
Donald J. Trump is a defender of liberty. $PATRIOT’s statue of DJT is symbolic of a new movement sweeping the globe.
We invite you to join $PATRIOT in highlighting DJT and his fight to preserve the traditional values that make America great.
Patriot (PATRIOT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Patriot (PATRIOT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Patriot (PATRIOT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Patriot (PATRIOT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של PATRIOT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות PATRIOTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את PATRIOTטוקניומיקה, חקרו אתPATRIOTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
PATRIOT חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן PATRIOT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו PATRIOT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.