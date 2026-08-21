P2pzcoin מחיר היום

מחיר P2pzcoin (P2PZ) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.62% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ P2PZ ל USD הוא $ 0 לכל P2PZ.

P2pzcoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 33,556, עם היצע במחזור של 1.00B P2PZ. ב‑24 השעות האחרונות, P2PZ סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, P2PZ נע ב -0.02% בשעה האחרונה ו -2.56% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

P2pzcoin (P2PZ) מידע שוק

שווי שוק $ 33.56K$ 33.56K $ 33.56K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 33.56K$ 33.56K $ 33.56K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של P2pzcoin הוא $ 33.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של P2PZ הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.56K.